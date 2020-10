Terrorisme en France: comment lutter contre l'islam radical?

Temps de lecture: 2 min

À l'issue d'une semaine d'hommages rendus dans tout l'Hexagone à Samuel Paty, ce professeur assassiné pour avoir montré les caricatures de Charlie Hebdo à ses élèves, et alors qu'une série de mesures a déjà été prise par le gouvernement, une question revient sur toutes les lèvres: quelle réponse politique apporter –sur le long terme– à l'islam radical en France?

Les réponses et analyses de Véronique Reille-Soult, politologue et présidente de Dentsu Consulting, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, et Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop, dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.