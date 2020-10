Dans cette librairie de Taïwan, on vient chercher un livre plongé dans le noir

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

C'est une expérience insolite que propose la Wuguan Books, une librairie située dans un ancien entrepôt de la ville de Kaohsiung, à Taïwan. Dans l'obscurité totale, les visiteurs et visiteuses avancent à pas de loup, avant de tomber nez à nez avec des livres qui flottent dans la pénombre.

Ici, seuls les livres sont faiblement éclairés, ce qui donne l'impression de les voir voler. Les salles, quant à elles, sont totalement plongées dans le noir. Les personnes qui entrent ne se voient pas et ne s'entendent presque pas, le sol étant recouvert d'un tapis qui absorbe les bruits.

Créée et fondée par le designer Chu Chih-kang, cette librairie a pour objectif de renforcer les autres sens du lecteur ou de la lectrice, dans un environnement inhabituel où il ou elle ne peut pas voir, rapporte CNN.

Wuguan Books: an unusual bookstore by Chu Chih-kang Space Design.

Read more on @livegreenblog: https://t.co/DmKYK0R0iM pic.twitter.com/vXglMtt3k5