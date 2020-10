Un scarabée qui résiste au poids d'une voiture inspire les ingénieurs

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Huffpost

Les scientifiques ont eu beau lui rouler dessus avec une voiture, rien n'y a fait: le coléoptère cuirassé, appelé Phloeodes diabolicus, ne bouge pas d'un cil et résiste sans difficulté à la pression.

Intrigués par sa structure ultra-résistante, les chercheurs de l'Université Purdue et de l'Université de Californie se sont penchés sur ce scarabée atypique, et viennent de publier une étude dans la revue Nature qui révèle en partie les secrets de sa force.

Tout d'abord, l'équipe a évalué à quel point le coléoptère était résistant. En lui empilant des plaques d'acier dessus, les scientifiques ont découvert que la créature pouvait supporter une charge d'environ 39.000 fois son poids corporel –comme si quelqu'un de 60 kilos en supportait 2.340.000 sur son dos.

