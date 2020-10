Qu'a tweeté Trump cette semaine? Chronique du 5 au 12 octobre

Temps de lecture: 18 min

Avertissement: cette chronique non exhaustive se base sur les tweets de la semaine jugés les plus pertinents. L'homme le plus puissant du monde a une production si pléthorique que l'analyse de toutes ses productions numériques nécessiterait des jours et des nuits de décorticage et de labeur selon des conditions de travail dénoncées par les conventions de Genève.

Cette semaine américaine est marquée par les auditions au Sénat de la future juge à la Cour suprême Amy Coney Barrett et par une tournée frénétique du président Trump qui saute d'aéroport en aéroport pour tenir des meetings endiablés où il danse sur un hymne à l'homosexualité. Elle est aussi marquée par des centaines de tweets et de retweets présidentiels dont l'organisme n'est apparemment pas totalement débarrassé de toute trace de stéroïdes.

Lundi 12 octobre

On commence en douceur avec un président qui a à cœur de ne stigmatiser personne.

The Radical Left fools in Portland don’t want any help from real Law Enforcement which we will provide instantaneously. Vote! https://t.co/WHvhZpyqAG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

«Ces imbéciles de Gauchistes Radicaux de Portland ne veulent pas la moindre aide des vraies Forces de l'Ordre que nous fournirons instantanément. Votez!»

À Portland le calme n'est pas revenu. Une aubaine pour le président de la «Loi et de l'Ordre» («Law and Order»): les statues déboulonnées par les foules en colère.

Put these animals in jail, now. The Radical Left only knows how to take advantage of very dumb “leadership” fools. This is Biden! Law & Order! https://t.co/w0yH3SqnrB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

«Mettez ces animaux en prison, tout de suite. La Gauche Radicale ne sait rien faire d'autre que tirer parti d'imbéciles “dirigeants” complètement idiots. Ça c'est Biden! La Loi et l'Ordre!»

These are Biden fools. ANTIFA RADICALS. Get them FBI, and get them now! https://t.co/RI9fH6sC1g — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

«Ce sont les crétins de Biden. RADICAUX ANTIFAS. FBI, attrapez-les, et attrapez-les tout de suite!»

Pendant ce temps, sur le front du virus la température monte:

Big spike in the China Plague in Europe and other places that the Fake News used to hold up as examples of places that are doing well, in order to make the U.S look bad. Be strong and vigilant, it will run its course. Vaccines and cures are coming fast! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

«Gros pic du Fléau Chinois en Europe et dans d'autres endroits que les Fake News ont brandi comme des exemples de lieux qui s'en sortent bien pour donner une mauvaise image des États-Unis. Soyez forts et vigilants, il suivra son cours. Vaccins et traitements arrivent vite!»

Puis une jolie triplette coup sur coup très ambiance fin du monde.

California is going to hell. Vote Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

«La Californie va en enfer. Votez Trump!»

New York has gone to hell. Vote Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

«New York est en enfer. Votez Trump!»

Illinois has no place to go. Sad, isn’t it? Vote Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

«L'Illinois n'a nulle part où aller. C'est triste, hein? Votez Trump!»

Pour celles et ceux qui sont ou se retrouveront en enfer, il reste l'essentiel à sauvegarder: le 2e amendement, celui qui garantit la liberté de porter des armes.

Save your 2nd Amendment. Vote Trump! https://t.co/3MU5xihohD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

«Sauvez votre 2e amendement. Votez Trump!»

Enfin, un petit tour du côté des sondages, très encourageants pour Trump selon son interprétation personnelle.

SO MUCH FAKE NEWS! The Lamestream Media has gone absolutely insane because they realize we are winning BIG in all of the polls that matter. They write or show one false story after another. They are truly sick people. VOTE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

«TELLEMENT DE FAKE NEWS! Les Merdias deviennent complètement dingues depuis qu'ils ont compris que nous gagnions DE LOIN dans tous les sondages qui comptent. Ils écrivent ou relaient un faux article après l'autre. Ce sont vraiment des gens tordus. VOTEZ!»

Ce qui tombe plutôt bien car avec Biden, le spectre du socialisme commence à s'étendre, menaçant, sur le pays de l'oncle Sam.

Our Country cannot survive as a Socialist Nation, and that’s what the Democrats want it to be. The USA will never become a large scale version of Venezuela. All control is already being taken away from Sleepy Joe. He has Zero to say!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

«Notre Pays ne peut survivre en tant que Nation Socialiste, et c'est ce que les Démocrates veulent en faire. Les États-Unis ne deviendront jamais une version à grande échelle du Venezuela. Ils sont déjà en train de priver Joe Gros Dodo de tout contrôle. Il a Rien à dire!!!»

Et dans trois semaines, le grand jour.

(Enfin, sauf s'il faut attendre des semaines que les votes par correspondance soient comptés/recomptés et que les suites judiciaires arrivent à leur terme s'il y a contestation.)

November 3rd. will be the most exciting day in U.S. Election History, even more so than 2016. Tremendous excitement and enthusiasm, like perhaps never seen before. Nobody showing up to Sleepy Joe Rallies. Places are DEAD. Stiff!!! See you in Florida tonight. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

«Le 3 novembre sera le jour le plus excitant de l'Histoire Électorale des États-Unis, plus encore qu'en 2016. Une excitation et un enthousiasme gigantesques, comme on en a peut-être jamais vu. Personne ne vient aux meetings de Joe Gros Dodo. La ZONE. Vides!!! À ce soir en Floride.»

La petite gymnastique intellectuelle du jour, où on ne comprend pas clairement si le fait qu'il soit devenu président est une bonne ou une mauvaise chose:

Remember, I wouldn’t be President now had Obama and Biden properly done their job. The fact is, they were TERRIBLE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

«Rappelez-vous, je ne serais pas Président aujourd'hui si Obama et Biden avaient fait correctement leur boulot. Le fait est qu'ils ont été ÉPOUVANTABLES!!!»

Et des promesse de lendemains qui chantent ET LES PRESBYTES NE SONT PAS OUBLIÉS:

We will have Healthcare which is FAR BETTER than ObamaCare, at a FAR LOWER COST - BIG PREMIUM REDUCTION. PEOPLE WITH PRE EXISTING CONDITIONS WILL BE PROTECTED AT AN EVEN HIGHER LEVEL THAN NOW. HIGHLY UNPOPULAR AND UNFAIR INDIVIDUAL MANDATE ALREADY TERMINATED. YOU’RE WELCOME! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

«On aura un système de Santé BIEN MEILLEUR qu'ObamaCare, BIEN MOINS CHER –GROSSES RÉDUCTIONS DE PRIMES. LES GENS AVEC DES MALADIES PRÉEXISTANTES SERONT ENCORE MIEUX PROTÉGÉS QU'AUJOURD'HUI. LE MANDAT INDIVIDUEL EXTRÊMEMENT IMPOPULAIRE ET INJUSTE DÉJÀ ABROGÉ. DE RIEN!»

Enfin, l'homme qui donne à Elizabeth Warren le surnom de «Pocahontas» souhaite à tout le peuple américain une bonne journée en commémoration de Christophe Colomb.

HAPPY COLUMBUS DAY TO ALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

Ce lundi n'en finit pas, les doigts présidentiels s'acharnent sur le clavier, rien ne l'arrête.

What’s going on, almost nobody is showing up for Sleepy Joe rallies! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

«Mais qu'est-ce qui se passe, presque personne ne vient aux meetings de Joe Gros Dodo!»

The World Health Organization just admitted that I was right. Lockdowns are killing countries all over the world. The cure cannot be worse than the problem itself. Open up your states, Democrat governors. Open up New York. A long battle, but they finally did the right thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

«L'OMS vient d'admettre que j'avais raison. Les confinements tuent les pays partout dans le monde. Le remède ne peut être pire que le mal lui-même. Gouverneurs démocrates, ouvrez vos États. Rouvrez New York. Ce fut une longue bataille, mais ils ont enfin fait ce qu'il fallait!»

L'acharnement de Trump à demander la réouverture des États qui ont choisi une forme de confinement est un argument de poids pour sa réélection. Beaucoup plus d'Américain·es souffrent des conséquences économiques des mesures sanitaires que du Covid lui-même, et la perspective que ces mesures s'étendent ou se durcissent si Biden devient président n'a rien de motivant.

Mardi 13 octobre

Le premier tweet est parti à 5h59.

Mitt can’t be thrilled about this! Joe also said yesterday he’s running for the U.S. Senate (again) and totally forgot where he was (wrong State!). Joe has never been a nice or kind guy, so it’s easier to find this obvious & rapidly getting worse “dementia” unacceptable for USA! https://t.co/QIpH7RDfAV — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2020

«Mitt ne doit pas être content de ça! Joe a aussi dit hier qu'il se présentait au Sénat (encore une fois) et il a totalement oublié où il était (il s'est trompé d'État!) Joe n'a jamais été un type gentil ou bienveillant, il est donc plus simple de trouver cette “démence” évidente et qui empire rapidement inacceptable pour les États-Unis!»

La tendance à la gaffe de Joe Biden est notoire, et Trump aime s'en servir pour convaincre son public que la santé mentale de son adversaire est défaillante. Ce qui n'est pas son cas à lui, il va très bien, tant mentalement que physiquement.

Pour s'en convaincre, rien de mieux que de l'entendre cette semaine pendant ses meetings. Un exemple au hasard:

«Je me sens si puissant. Je vais marcher dans ce public, je vais aller dans ce public, je vais embrasser tout le monde dans ce public. Je vais embrasser les hommes et les belles femmes... tout le monde. Je vais vous faire un bon gros bisou.»

Lors de ses nombreux meetings, Trump danse sur «YMCA» (sans comprendre le sens des paroles apparemment, ou alors c'est que MAGA veut aussi dire «Make America Gay Again»). Et il en est plutôt fier puisqu'il le retweete aujourd'hui (surtout, mettez le son):

Au point que le chanteur de Village People, Victor Willis, opposé aux méthodes présidentielles depuis l'épisode des gaz lacrymogènes utilisés à Washington contre des manifestant·es pacifiques tandis que Trump se faisait prendre en photo, Bible en main, devant une église, lui a demandé d'arrêter d'utiliser leur chanson. Trump fait aussi écouter «Macho Man», du même groupe, et qui là prend tout son sens.

Aujourd'hui, le président retweete un compte parodique sans qu'on soit vraiment sûr qu'il en a saisi l'ironie:

California Mandates All Food Must Be Consumed Through IV To Ensure Masks Are Never Removed https://t.co/9msHnrxKoT — The Babylon Bee (@TheBabylonBee) October 11, 2020

«La Californie oblige les restaurants à injecter toute la nourriture par intraveineuse pour éviter que les convives n'ôtent leurs masques.»

Et soudain, on reparle de la grippe H1N1. Trump relaie aujourd'hui un grand nombre de tweets de Brigitte Gabriel, journaliste très, très conservatrice et critiquée pour son islamophobie obsessionnelle. Ici, elle se demande combien d'Américain·es ont attrapé la grippe H1N1 sous la direction de Joe Biden. Le commentaire de Trump:

Far too many. His own Chief of Staff said they had “no idea what they were doing”. https://t.co/hdRbR930fR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2020

«Beaucoup trop. Son propre Chef de cabinet a dit qu'ils n'avaient “aucune idée de ce qu'ils faisaient”.»

La chaîne OANN, entièrement dédiée à la cause de Trump, jette dans la fosse à débats un nouveau concept, «l'héritage de Colomb», qu'il importerait de défendre.

“The Radical Left is trying hard to undermine the Christopher Columbus legacy. A great Italian opened new chapter in history of humanity by discovering the Americas”. @OANN Not on my watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2020

«“La Gauche radicale essaie de toutes ses forces de saper l'héritage de Christophe Colomb. Un grand Italien a ouvert un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité en découvrant les Amériques.”» @OANN Pas tant que je pourrai l'empêcher!»

Un petit slogan pour galvaniser les troupes? Comme il est vraiment compliqué de trouver une traduction qui rende bien à la fois l'esprit et la lettre, en voici trois (à vous d'aller où votre cœur vous mène):

STIMULUS! Go big or go home!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2020

«RELANCE! On y va à fond on n'est pas des bouffons!»

«RELANCE! À fond les ballons ou tournez les talons!»

«RELANCE! On fonce ou on vous défonce!»

Mercredi 14 octobre

Trump est toujours satisfait de sa réaction à l'épidémie qui frappe son pays.

Totally Negative China Virus Reports. Hit it early and hard. Fake News is devastated. They are very bad (and sick!) people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2020

«Articles Totalement Négatifs sur le Virus Chinois. J'ai frappé tôt et fort. Les Fake News sont dévastés. Ce sont des gens très méchants (et tordus!)»

Scandale électoral du jour: en Californie, les Républicain·es déposent illégalement des boîtes à bulletins de vote «officielles» à plusieurs endroits dans l'État; près d'églises, d'armureries et de bureaux du Parti républicain.

You mean only Democrats are allowed to do this? But haven’t the Dems been doing this for years? See you in court. Fight hard Republicans! https://t.co/vaToeGB2ze — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020

«Vous voulez dire que seuls les Démocrates ont le droit de faire ça? Mais est-ce que les Dems ne le font pas depuis des années? On se verra au tribunal. Battez-vous, les Républicains!»

Le 23 août dernier, sur le même sujet, Trump s'était indigné dans un tweet (que Twitter cache pour infraction «à l'intégrité civique et des élections»):

So now the Democrats are using Mail Drop Boxes, which are a voter security disaster. Among other things, they make it possible for a person to vote multiple times. Also, who controls them, are they placed in Republican or Democrat areas? They are not Covid sanitized. A big fraud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2020

«Alors maintenant les Démocrates utilisent des Boîtes à bulletins par correspondance, qui sont une catastrophe en matière de sécurité électorale. Entre autres choses, elles permettent à quelqu'un de voter plusieurs fois. Et puis qui les contrôle, est-ce qu'elles sont placées dans des zones républicaines ou démocrates? Elles ne sont pas aseptisées anti-Covid. Une grande fraude!»

De passage en Pennsylvanie pour un meeting électoral:

This election is a simple choice: If Biden Wins, China Wins. When WE Win, YOU WIN, Pennsylvania WINS, and America WINS! pic.twitter.com/dgx92ZxsBO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020

«Le choix est simple dans cette élection: si Biden gagne, la Chine gagne. Quand NOUS gagnons, C'EST VOUS QUI GAGNEZ, la Pennsylvanie qui GAGNE et l'Amérique qui GAGNE!»

Trump tweete une publicité anti-Biden, où il le montre en grabataire et où le mot «président» est transformé en «résident» (de maison de retraite, donc).

Stratégie plutôt audacieuse pour un candidat en campagne en Floride cette semaine. La Floride est un swing state, un État-pivot où l'électorat âgé est particulièrement important.

Sinon, aujourd'hui, le président a appris à faire des gifs.

Just left the White House, on my way to the Great State of Iowa! pic.twitter.com/fSphwlO7QI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020

«Je viens de quitter la Maison-Blanche, en route pour le Super État de l'Iowa!»

Mais surtout, Facebook et Twitter ont censuré un article publié par le tabloïd New York Post révélant que le fils de Joe Biden serait empêtré dans une affaire de corruption impliquant une société ukrainienne appelée Burisma. Dans l'ambiance de campagne électorale où tous les coups sont permis et tous les scandales possibles, les réseaux sociaux Twitter et Facebook ont ajouté leur pierre à l'édifice en empêchant de relayer l'article en question, alimentant et justifiant ainsi les théories de Trump selon qui les médias sont manipulés par les Démocrates. Le camp de Trump fait donc d'une pierre deux coups. La censure a été levée quelques jours plus tard, mais le mal est fait. Trump passera une partie de la journée à le dénoncer et à réclamer vengeance justice.

So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020

«C'est si horrible que Facebook et Twitter aient retiré l'article sur les mails “La main dans le sac” liés à Joe Biden l'Endormi et à son fils Hunter, dans le @NYPost. Ce n'est que le début pour eux. Il n'y a rien de pire qu'un politicien corrompu. ABROGEZ LA SECTION 230!»

Et puis, un peu d'esthétique dans ce monde de brutes.

Jeudi 15 octobre

La Californie est un problème pour Trump. C'est un État démocrate, mais c'est aussi celui qui a le plus grand nombre de grands électeurs (cinquante-cinq).

People are fleeing California. Taxes too high, Crime too high, Brownouts too many, Lockdowns too severe. VOTE FOR TRUMP, WHAT THE HELL DO YOU HAVE TO LOSE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2020

«Les habitants fuient la Californie. Impôts trop élevés, Coupures de courant trop nombreuses, Confinements trop stricts. VOTEZ TRUMP, QU'EST-CE QUE VOUS AVEZ À PERDRE BON SANG!!!»

Aujourd'hui, la Première dame réapparaît dans les radars. Elle est restée discrète, invisible même, depuis l'annonce qu'elle était tombée malade en même temps que son mari. Elle publie une lettre post-maladie, où elle explique qu'elle a «choisi une voie plus naturelle en matière de médecine, choisissant plutôt les vitamines et la nourriture saine».

To all who have reached out - thank you. Here is my personal experience with COVID-19 :https://t.co/XUysq0KVaY — Melania Trump (@FLOTUS) October 14, 2020

Son époux relaie son message, qui contient notamment la préconisation suivante:

«J'encourage chacun à continuer à mener la vie la plus saine possible. Alimentation équilibrée, air frais et vitamines sont vitaux pour garder nos corps en bonne santé. Pour un bien-être total et un esprit fort, la compassion et l'humilité sont tout aussi importantes.»

Puis il rapelle à ses 87 millions d'abonné·es que personne d'autre que lui n'en a autant fait pour l'Iowa. «Pas même de loin!»

Nobody has ever done as much for Iowa as I have done for Iowa - Not even close!!! https://t.co/wvXnyYs7N9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2020

Lors d'une interview téléphonique, il explique que Twitter et Facebook sont «le troisième bras de la Convention démocrate»:

Une petite preuve de l'enthousiasme de ses supporters:

«Quatre ans de plus!»

Apocalypse, now:

Joe Biden and the Democrat Socialists will kill your jobs, dismantle your police departments, dissolve your borders, release criminal aliens, raise your taxes, confiscate your guns, end fracking, destroy your suburbs, and drive God from the public square. pic.twitter.com/vrjMVaZhDI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2020

«Joe Biden et les Socialistes Démocrates élimineront vos emplois, démantèleront votre police, dissoudront vos frontières, relâcheront les criminels étrangers, augmenteront vos impôts, confisqueront vos armes, mettront un terme à la fracturation hydraulique, détruiront vos banlieues et chasseront Dieu de la place publique.»

Ce soir, débat public. Il sera bidon, mais il ira quand même.

I will be doing a major Fake @NBCNews Town Hall Forum, live tonight from Miami, at 8:00 P.M. They asked me to do it in place of the Rigged Steve Scully (he is now suspended from @cspan for lying) Debate. I wonder if they’ll treat me as well as Sleepy Joe? They should! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2020

«Je participerai à un grand Débat @NBCNews Bidon, en direct ce soir à Miami à 20h. Ils m'ont demandé de le faire à la place du Débat Truqué de Steve Scully (suspendu de @cspan pour avoir menti). Je me demande s'ils me traiteront aussi bien que Joe Gros Dodo? Ils devraient!»

Vendredi 16 octobre

Le débat public a eu lieu, et la présentatrice, Savannah Guthrie, n'y est pas allée de main morte. Elle lui a notamment reproché ses retweets complotistes.

«Vous êtes le président, pas un tonton maboul qui peut reweeter n'importe quoi», s'est-elle insurgée.

Ce à quoi Mary Trump, autrice d'un livre à charge sur son oncle et sa famille, a réagi avec le meilleur tweet de la journée:

«En fait...»

Mais le président n'a pas eu que des difficultés pendant ce débat puisqu'une des personnes autorisées à lui poser des questions lui a fait le plus beau des compliments, devenu viral:

Voter to President Trump at #TrumpTownHall: “You’re so handsome when you smile." pic.twitter.com/KgJThAtAQg — NBC News (@NBCNews) October 16, 2020

«Bonsoir Monsieur le Président. Il faut que je vous dise que vous avez un sourire magnifique. C'est vrai. Vous êtes si beau quand vous souriez.»

Comment ne pas être confiant dans l'avenir?

Polls numbers are looking very strong. Big crowds, great enthusiasm. Massive RED WAVE coming!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2020

«Les chiffres des sondages sont très solides. De grandes foules, un grand enthousiasme. Une VAGUE ROUGE massive est en chemin!!!»

Et comme chaque intervention télévisée, le débat public a été un succès.

Very good reviews on last night’s @NBCNews Town Hall in Miami. Thank you!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2020

«De très bonnes critiques sur le Débat Public @NBCNews hier à Miami. Merci!!!

Samedi 17 octobre

Stakhanoviste de la campagne électorale, Trump continue à aller de meeting en meeting, parfois directement organisé au pied de l'avion. Au programme de ce samedi: la Géorgie, État sudiste profondément républicain, le Michigan et le Wisconsin.

Aujourd'hui, c'est un Républicain qui se prend l'ire présidentielle en plein tweet. Le Washington Examiner a diffusé un enregistrement où on entend Ben Sasse, sénateur du Nebraska, descendre le président en flèche –où il résume à peu près tout ce qui lui est reproché en quelques minutes. Et ça fait mal. Il y est notamment question de «lèche de dictateurs», de «vendre nos alliés»; de sa conduite de «marin bourré», de «flirt avec les suprémacistes blancs» et plus encore.

Réponse du berger à la bergère:

...Nomination to run for a second term. Then he went back to his rather stupid and obnoxious ways. Must feel he can’t lose to a Dem. Little Ben is a liability to the Republican Party, and an embarrassment to the Great State of Nebraska. Other than that, he’s just a wonderful guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2020

«Le moins efficace de nos cinquante-trois sénateurs républicains, et une personne qui n'a vraiment pas ce qu'il faut pour être un grand homme, c'est le Petit Ben Sasse du Nebraska, un État que j'ai été heureux d'aider tout particulièrement. Le @SenSasse était un aussi gentil RINO que possible jusqu'à ce qu'il remporte la nomination républicaine pour un second mandat. Là il a repris ses habitude plutôt débiles et infectes. Il doit sentir qu'il ne peut pas perdre face à un Dem. Petit Ben est un handicap pour le Parti Républicain et une honte pour le Grand État du Nebraska. À part ça, c'est un type super!»

Annonce (ou menace?):

GIANT RED WAVE COMING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2020

«UNE VAGUE ROUGE GÉANTE EST EN TRAIN D'ARRIVER!»

Question (ou exclamation interrogative?):

SLEEPY JOE BIDEN IS PROPOSING THE BIGGEST TAX HIKE IN OUR COUNTRY’S HISTORY! CAN ANYBODY REALLY VOTE FOR THIS? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2020

«JOE BIDEN L'ENDORMI PROPOSE LA PLUS IMPORTANTE AUGMENTATION D'IMPÔTS DE L'HISTOIRE DE NOTRE PAYS! IL Y A VRAIMENT DES GENS POUR VOTER POUR ÇA?»

Résumé de la tournée des popotes:

This election is a choice between a TRUMP RECOVERY and a BIDEN DEPRESSION. If you vote for me, prosperity will surge, normal life will fully resume, and next year will be one of the greatest years in the history of our Country! https://t.co/gsFSgh2KPc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2020

«Cette élection est un choix entre une REPRISE TRUMP et une DÉPRESSION BIDEN. Si vous votez pour moi, la prospérité jaillira, la vie normale reprendra totalement et l'année prochaine sera une des plus grandes années de l'histoire de notre Pays!

Dimanche 18 octobre

Aujourd'hui, devinette.

Joe Biden est:

Réponse A: un politicien corrompu.

Réponse B: UN POLITICIEN CORROMPU.

Réponse C: les deux.

Joe Biden is a corrupt politician, and everybody knows it. Now you have the proof, perhaps like never was had before on a major politician. Laptop plus. This is the second biggest political scandal in our history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2020

«Joe Biden est un politicien corrompu et tout le monde le sait. Maintenant on a la preuve, peut-être comme on n'en a jamais eu sur un homme politique majeur. Ordinateur portable +++. C'est le deuxième plus gros scandale politique de notre histoire.»

Very proud of the @nypost, my former “hometown newspaper”. They have said and shown what everyone knows about Sleepy Joe Biden. He is a CORRUPT POLITICIAN!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2020

«Très fier du @nypost, mon ancien “journal local”. Il a dit et montré ce que tout le monde sait sur Joe Biden l'Endormi. C'est un POLITICIEN CORROMPU!»

Corrupt politician Joe Biden makes Crooked Hillary look like an amateur! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2020

«Joe Biden le politicien corrompu fait passer Hillary l'Escroc pour une amatrice!»

Watch the @marklevinshow on @FoxNews at 10:00 P.M. He will importantly be talking about the corruption of Joe Biden. @SteveHiltonx and Larry Kudlow were great tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2020

«Regardez le @marklevinshow sur @FoxNews à 22h. Il parlera, c'est important, de la corruption de Joe Biden. @SteveHiltonx et Larry Kudlow étaient super ce soir!»