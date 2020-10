L'opinion publique va-t-elle soutenir le couvre-feu?

Temps de lecture: 2 min

Emmanuel Macron a opté pour le couvre-feu à 21 heures en Île-de-France et dans huit métropoles du pays afin de tenter d'endiguer la deuxième vague de Covid-19. Il a également jugé, mercredi lors d'un entretien télévisé, qu'un reconfinement généralisé de la France serait disproportionné. Le temps de l'insouciance, qui s'était ouvert durant l'été, est désormais clos. Les adultes iront travailler, les enfants iront à l'école, mais la vie sociale sera drastiquement réduite.

Paie-t-on actuellement le relâchement de l'été? Un manque de stratégie du gouvernement? La population française va-t-elle soutenir le couvre-feu?

Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales, Melissa Bell, correspondante à Paris de CNN et Véronique Reille-Soult, politologue et présidente de Dentsu Consulting, en discutent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.