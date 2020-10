Écologiques et élégantes: et si vous adoptiez les montres en bois?

L’avenir de la planète vous préoccupe et vous observez d’un œil inquiet les vagues de chaleur anormales et les incendies spectaculaires qui ravagent ce début d’automne 2020 partout dans le monde? Pourquoi ne pas changer dès maintenant certaines de vos habitudes de consommation pour des modes d’achat et de vie plus responsables et plus écologiques?

Commencez par aller à l’essentiel, ne transigez pas sur le temps qui file et tournez-vous vers les montres en bois pour surveiller en un tour de poignet la folle course des heures! En partenariat avec la marque de montres en bois TheWoodStock , voici quelques pistes pour acquérir un objet précieux, organique et durable, dans tous les sens du terme.

Plus élégante et discrète qu’un smartphone pour donner l’heure

Pourquoi investir dans une montre en bois en 2020 alors que les smartphones et autres objets technologiques ultra-connectés semblent littéralement greffés à nos mains et sont évidemment capables de vous indiquer l’heure en permanence? Déjà parce qu’une montre en bois ne ressemble en aucun cas à une branche grossière, taillée dans une seule bûche!

Finement ciselées et conçues avec élégance et raffinement, les montres en bois représentent un ornement aussi noble qu’original. Sur le site de TheWoodStock vous pouvez trouver des modèles qui vous ressemblent, déclinés en plusieurs coloris sylvestres, unis ou bicolores. Vous avez même la possibilité de la faire personnaliser en gravant le cadran à votre image, à partir d’une de vos photos favorites.

De plus, en gardant votre bijou au poignet, vous avez la garantie de pouvoir donner l’heure sans tomber en rade de batterie et d’échapper aux géolocalisations permanentes et autres partages de données intempestifs auxquels nos chers smartphones nous astreignent d’office.

Et puis, régler à la main sa montre lors des changements d’heure ou de fuseau horaire, rien de plus vintage et charmant pour épater la galerie!

Impulser de nouveaux modes de consommation

Repenser son mode de consommation, même pour les objets à priori quasi-indispensables, et exiger des moyens de production plus responsables et surtout durables, voilà un mantra pour le citoyen du XXIème siècle. En choisissant une montre intégralement en bois, plutôt qu’en cuir vous avez l’assurance de plébisciter un produit 100% végan et de réduire l’exploitation et la souffrance animale ainsi que les pollutions associées.

Mais alors, quid de la protection de l’environnement et des forêts? Et bien dans le cas de la marque TheWoodStock, les montres en bois sont en réalité… en bambou, une espèce invasive qui peut mettre en péril des écosystèmes fragiles. Une façon de ne pas renforcer la déforestation des espaces boisés pour vous garantir d’arriver à l’heure à vos rendez-vous.

Et, pour chaque commande passée sur son site, TheWoodStock s’engage à replanter un arbre dans le cadre d’un programme de protection de l’environnement en Haïti. Au total, c’est près de 5 000 arbres qui ont poussé grâce à l’achat de montres en bois/bambou depuis février 2018.

Pour obtenir votre montre en bois à prix amicaux, vous pouvez profiter des promotions spéciales mises en place lors du Black Friday, en novembre prochain, sur la boutique en ligne TheWoodStock.

N'attendez plus pour être à l'heure et profitez très prochainement de -40% de remise à l'occasion du Black Friday avec le code BLACK.

Crédit photos: TheWoodStock