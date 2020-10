«Saint patron d'internet»: un geek de 15 ans pourrait être le premier millennial canonisé

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NPR

«Il aimait Super Mario, Pokémon et surtout la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie.» Voilà un rapide résumé fait par l'agence de presse catholique de Carlo Acutis, un Italien décédé d'une leucémie en 2006 à l'âge de 15 ans, qui pourrait être le premier saint de la génération des millennials de l'Église catholique.

Le 10 octobre, plus de 3.000 personnes se sont retrouvées à Assise, en Italie, pour participer à la cérémonie de béatification du jeune homme –un acte de l'autorité pontificale où une personne défunte est mise au rang des bienheureux, ouvrant ainsi la voie vers sa canonisation.

#CarloAcutis has been beatified. The Catholic Church now has a millennial Blessed who loved Super Mario, Pokémon, and above all the Real Presence of Jesus in the Eucharist.



Blessed Carlo Acutis, pray for us! https://t.co/oqyHXENycc