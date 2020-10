Avec le temps, les couples finissent-ils vraiment par se ressembler?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Ressemblons-nous physiquement davantage à notre partenaire de vie avec les années? C'est ce qu'une étude parue en 1987 avançait. Reprise par la suite dans de nombreux cours de psychologie, cette affirmation n'avait pourtant jamais été ni confirmée ni réfutée de façon scientifique. Récemment, une équipe de recherche s'est à son tour penchée sur la question, avant de contredire les précédentes conclusions.

Pin Pin Tea-makorn, doctorante en génie électrique à l'Université de Stanford, et Michal Kosinski, professeur en psychologie dans le même établissement, sont à l'origine de cette nouvelle étude qui renverse l'idée établie depuis des années que les membres d'un couple, avec le temps, tendent à se ressembler physiquement. Pour ce faire, le duo a d'abord récupéré des photos de 517 couples: un cliché pris dans les deux ans suivant leur mariage et un autre pris entre vingt et soixante-neuf ans après l'heureux événement.

Afin d'établir si les visages des différentes personnes constituant les couples devenaient davantage semblables après quelques années, les scientifiques ont montré à des personnes volontaires la photo d'un individu, ainsi que celles de six autres personnes, dont l'une était son épouse ou son époux. Les participant·es à la recherche devaient ensuite déterminer à quel point les six individus photgraphiés ressemblaient à la personne sur la première image. Par la suite, un logiciel de reconnaissance faciale de pointe procédait à la même opération.

Cette étude s'inspire de celle conduite par le psychologue Robert Zajonc en 1987. Pour sa recherche, ce chercheur de l'Université du Michigan demandait à des bénévoles de hiérarchiser les photos d'une douzaine de couples. Il avait finalement conclu que les visages des couples se ressemblaient davantage après un certain temps de mariage. D'après les psychologues, cela s'expliquait notamment par le fait qu'un couple partage un même régime alimentaire, une même hygiène de vie, etc.

À la recherche de la personne qui nous ressemble

À l'inverse, la récente étude produite par l'Université de Stanford et publiée dans Scientific Reports ne trouve pas d'indice permettant de prouver l'hypothèse selon laquelle les couples se ressemblent plus avec le temps. La recherche suggère néanmoins que lorsque deux personnes se mettent en couple, elles ont déjà tendance à partager quelques traits physiques. Par conséquent, nous chercherions un·e partenaire qui nous ressemble.

Pour leur prochaine étude, Pin Pin Tea-makorn et Michal Kosinski souhaitent enquêter sur l'idée qu'il serait possible de deviner le nom d'une personne simplement en examinant son visage. Une fois encore, le duo de scientifiques est sceptique.