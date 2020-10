La drogue sous toutes ses formes en six podcasts

Temps de lecture: 3 min

Sur le cannabis: «Banana Kush», Nique la radio

13 épisodes, 35 minutes

Cannabis et sexe font-ils bon ménage? C'est la question que pose le dernier épisode de Banana Kush produit par un nouveau studio de podcasts, Nique la radio. Depuis deux ans déjà, Christophe Payet et Camille Diao explorent toutes les dimensions de cette culture –ses usages mais aussi son aspect santé, son business ou encore ses effets– avec des invité·es et pas des moindres: Lio, Manu Payet, Mathieu Kassovitz entre autres. Ils viennent y livrer leurs expériences et évoquer leurs rapports au cannabis.

Sur le crack: «Crackopolis», Arte Radio

16 épisodes, 4 minutes

Si on avait déjà évoqué ici Le livreur de cocaïne d'Arte radio, Crackopolis est LE grand classique à écouter dans la sphère des podcasts évoquant les drogues. Sorti en 2013, cet incroyable documentaire de Jeanne Robet relate la vie de Charles, 30 ans et fumeur de crack. À travers pas moins de seize épisodes assez courts, il raconte comment voler, dormir et survivre à Crackopolis. On le suit mettre en relation des dealers et des consommateurs, il décrit la vie à Stalingrad, quartier parisien où ils se retrouvent, raconte la défonce, son arrivée dans le milieu ou encore sa vie de famille et sa thérapie.

Sur la consommation: «L'usage des drogues», «La série documentaire», France Culture

4 épisodes, 55 minutes

Alors que certains pays ont déjà dépénalisé certaines drogues dites douces, le sujet revient régulièrement sur le devant de la scène en France. Dans cette série documentaire, Lydia Ben Ytzhak revient sur les différents aspects de la drogue et sa perception dans l'Hexagone. On y découvre comment se déroule le processus d'addiction, les effets de la dépénalisation, l'usage des drogues légales comme le tabac, l'alcool et les médicaments mais aussi les drogues thérapeutiques, nombreuses à pouvoir soigner.

À LIRE AUSSI Qui pourra expérimenter le cannabis médical en France?

Sur les consommateurs: «Substance Podcast»

31 épisodes, 15 minutes

Ce podcast de Benjamin Billot se décrit ainsi: «sans jugement, ni prosélytisme». Et pour cause, il donne la parole aux usagers de drogues à propos de leur «vie extraordinaire». Ils ont entre 30 et 70 ans, ils s'appellent Sam, Luis, Alex, Groovie, Stelio, Pano ou encore Albert et ils livrent sans fard, ni concession l'impact de la drogue dans leurs vies. LSD, ayahuasca, crack, héroïne, GHB, chemsex, overdose, sevrage: autant de sujets abordés avec beaucoup d'intelligence et d'humanité.

Sur la cocaïne: «Une odeur de poudre», «Les Pieds sur terre», France Culture

6 épisodes, 28 minutes

Dans cette série de six épisodes des «Pieds sur terre» d'Adila Bennedjaï-Zou, on suit les différents protagonistes qui entourent la cocaïne. D'abord, il y a ces deux livreurs qui dévoilent leurs secrets professionnels (tarifs, marge, la drogue coupée ou non) puis il y a ces deux consommatrices qui racontent comment cette drogue s'est banalisée ces dernières années au point de toucher toutes les classes sociales. Il y a aussi l'histoire de Maxime, mort d'une overdose, et de ce bar en Belgique où la cocaïne est gratuite. Enfin, il y a Alexandre et Ismaël qui se souviennent de leur prise quotidienne au travail pour être plus performants.

Sur la législation: «Drogues et prohibition: une histoire française», Amicus radio

41 minutes

Ce documentaire, produit par Amicus Radio et Leap France, se révèle être un merveilleux outil pour comprendre les origines de la prohibition des drogues dans l'Hexagone. Grâce à des invité·es remarquables –un spécialiste en droit de la drogue, une coordinatrice d'une salle de consommation à moindre risque, un consommateur, un policier des Stups et deux spécialistes de l'histoire des drogues et des sciences–, on découvre les principes fondateurs de la loi de 1970, les différences entre les drogues légales et illégales, les problèmes auxquels la police fait face et la vision du personnel soignant.