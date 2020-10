Jugée «trop sexy», une image d'oignons bloquée par l'algorithme de Facebook

Emma Chamberlain nous réhabitue à la normalité

Elle vous parle de ses règles ou de la météo et en même temps elle nourrit ses chats, elle se brosse les dents. Et elle rote. Cosmopolitan l'a désignée «fille la plus populaire au monde».

Titiou Lecoq — 2 octobre 2020 — Temps de lecture : 4 min