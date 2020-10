Saison culturelle 2020-2021: et si vous (re)découvriez l’Opéra-Comique?

Après ces longs mois sans spectacle vivant, vous ne tenez plus en place à l’idée de vous plonger dans la multitude de représentations offertes par les scènes franciliennes et de retrouver le bonheur d’être assis dans une salle entouré.e - à bonne distance bien sûr - de spectateur.ice.s enthousiastes.

Et si vous en profitiez pour découvrir de nouveaux lieux et de nouveaux horizons artistiques en vous tournant vers la programmation alléchante de l’Opéra-Comique ?

Situé au cœur du 2ème arrondissement de Paris, facile d’accès en transports en commun comme en vélo ou en trottinette, l’Opéra-Comique abrite une salle de spectacle à l’italienne tout en circonvolutions et en velours pourpre. Mais ne vous fiez pas aux apparences, cette vénérable institution, fondée en 1783, s’engage au quotidien pour s’inscrire dans l’air du temps et débusquer de nouveaux talents d'aujourd'hui en parcourant le répertoire dit classique.

Alors enfilez votre plus beau masque et ouvrez vos oreilles, on vous emmène faire un tour du côté de l’Opéra-Comique!

Décloisonner ses classiques

Hippolyte et Aricie de Jean-Philippe Rameau, Fantasio de Jacques Offenbach ou le Bourgeois Gentilhomme de Molière et Lully, autant d’airs que l’on fredonne parfois sans les connaître ou de livrets avec lesquels on brûle d’envie d’avoir rendez-vous tout au long de la saison 2020-2021. La spécificité, très française, du genre dit de l’Opéra-Comique, est de mêler le texte joué au chant lyrique, permettant aux comédiens comme aux chanteurs et danseurs de partager parfois simultanément la scène.

Et le parti-pris de ce lieu mythique parisien est de confier cet exigeant répertoire à la fine fleur de la création contemporaine. On retrouve ainsi aux manettes des spectacles à venir des artistes et metteur/se/s en scène adoubé.e.s par le milieu théâtral, comme Pauline Bayle, Thomas Jolly ou Cyril Teste.

Une mise en exergue de la volonté affichée du directeur de l’Opéra-Comique, Olivier Mantei, de faire face à la crise et de «donner la parole aux auteurs et aux compositeurs, passer des commandes, faire de la création», comme il le déclarait dans Télérama en septembre 2020 .

Un espace inclusif et engagé

Se rendre à l’Opéra-Comique, c’est participer à une innovation en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale dans le spectacle vivant. Une politique d’ouverture sociale et solidaire et d’inclusivité en faveur de tous les publics, avec un accent particulier en faveur de la jeunesse. Les tarifs sont tout particulièrement avantageux pour les moins de trente-cinq ans, avec un accès aux spectacles à partir de 6 euros.

L’Opéra-Comique reçoit des personnes en situation de handicap en proposant des concerts en chansigne ou des séances conçues de façon bienveillante et apaisante pour recevoir des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de handicaps mentaux ou physiques. Il accueille aussi une maîtrise populaire qui permet aux enfants venus de toute l’Ile-de-France de s’initier au chant et de recevoir une solide formation musicale.

Dans sa volonté de décloisonnement, l’Opéra-Comique a lancé un projet de co-création d’un opéra avec d’une centaine à un millier d’habitant.e.s de la ville Poissy et la metteuse en scène Valérie Lesort, projet transversal qui aboutira à une présentation publique en juin 2021.

Enfin, en cas de nouvelles restrictions sanitaires - ce que l’on est loin de souhaiter aux professionnels du spectacle vivant comme aux mélomanes chevronnés - l’Opéra-Comique continue à garder le lien avec ses spectateurs grâce à la diffusion en ligne des spectacles des saisons passées et à une activité dynamique sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram pour partager en permanence les dessous de l’Opéra. Et sur leur chaine Youtube, vous trouverez même des cours de chant gratuits. De quoi ravir vos voisins lors du prochain confinement!

Crédits photos: ©Stéfan Brion (intérieur Opéra Comique) - ©Axelle Paysant-Le Roux (maîtrise) Visuel saison: ©Julia Lamoureux / Opéra Comique