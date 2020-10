Dans sa lutte contre le Covid-19, le gouvernement apprend à composer avec les maires

Temps de lecture: 2 min

À son arrivée à Matignon en juillet dernier, le nouveau Premier ministre Jean Castex ne cessait de vanter «les territoires». Pourtant la semaine dernière, lorsqu'il s'est agi de prendre de nouvelles mesures contre le Covid-19 à Marseille, l'exécutif a été vivement tancé pour son manque de concertation avec les élus locaux. Le gouvernement semble vouloir rattraper le coup et ce jeudi, Jean Castex a reçu les maires et présidents de métropoles de Paris, Lyon, Lille et Grenoble pour discuter d'«éventuelles adaptations» des mesures de restriction en raison de l'épidémie.

Emmanuel Macron a-t-il du mal à lâcher son pouvoir centralisateur? Pourquoi le gouvernement peine-t-il à trouver la bonne méthode dans sa lutte contre le Covid-19? Le reproche d'incohérence fait par les Français·es est-il trop sévère?

