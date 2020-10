Les podcasts pour lutter contre la sinistrose de la semaine

Temps de lecture: 3 min

«À bientôt de te revoir», Binge Audio

75 épisodes, 1 heure

Faut-il encore présenter la reine SML? Depuis déjà quatre saisons, l'humoriste, comédienne et journaliste Sophie-Marie Larrouy invite des personnalités de tous bords (chanteuses, YouTubeurs, réalisatrices, politiques, dessinateurs, actrices, militants...) pour un long entretien où sous couvert d'humour et de blagues, on en apprend beaucoup sur l'interviewé·e et la société. «Telle une contre-soirée dans la cuisine», ils discutent à bâtons rompus de sujets aussi essentiels (port de la marinière) que farfelus (cycle menstruel). Meilleur remède si votre journée a été décevante.

«Troll 50», Arte Radio

5 épisodes, 3 minutes

Après Plaisir d'offrir, Mon prince à la mer, Mon prince viendra ou le mythique Mycose the night, l'humoriste Klaire fait Grr était de retour sur les ondes d'Arte Radio en février dernier avec cette série de fiction. La comédienne entend des tubes de la chanson française mais pas n'importe lesquels: ceux de Patrick Bruel, Niska, Pascal Obispo, Barbara ou encore ce bon vieux Michel Sardou. Elle décide alors de les décortiquer et de leur répondre. Les épisodes sont courts (entre 2 et 3 minutes), drôles mais aussi des plus grinçants. Parfait pour commencer la journée du bon pied. Bonus: son nouveau podcast est sorti le 1er octobre, il s'appelle Godcast, le podcast de Dieu. Rien que ça.

«L'Arnaque», Pénélope Boeuf

118 épisodes, 5 minutes

Même si ce podcast s'est terminé en mars dernier, il y a bien des raisons pour encore l'écouter. D'abord parce qu'il ne compte pas moins d'une centaine d'épisodes de 5 minutes, un format idéal dès qu'on a un moment libre ou une envie de s'évader. Ensuite parce qu'il est animé par Pénélope Boeuf et produit par son studio, La toile sur écoute. Mais surtout parce qu'elle raconte dans ses pastiches ses petites histoires (parfois incongrues) et ses expériences de jeune trentenaire parisienne. Ça donne la pêche, le sourire et l'envie de rire avec elle et des inconnus. Idéal si vous voulez binger de l'audio pour prendre l'air.

«Le Podcast du Gorafi», Le Gorafi

18 épisodes, 5 minutes

Qui d'autre que le Gorafi pour se moquer à haute voix de l'actualité? Chaque semaine, Marie-Aude Buissière présente son flash info avec des témoignages, des reportages exclusifs et «une information selon des sources contradictoires». On y apprend, entre autres, que les profs ont eu droit à des photocopies gratuites en salle des profs après le confinement ou que 95% des Français·es qui répondent «oui» à la question «tu dors?» mentent. Si ça pique et que les fous rires sont garantis, ce podcast est étonnamment un bon moyen de savoir ce qui s'est passé pendant une semaine en France et dans le monde. À moins qu'il ne s'agisse que de fake news?

«Madame Meuf», Bababam

181 épisodes, 4 minutes

La phobie administrative, le premier rendez-vous chez un psy, comment tromper pendant le confinement, pourquoi le cunni souvent c'est nul ou encore qui est Didier Raoult: chaque jour, Madame Meuf dévoile sa chronique humoristique avec ce qui la préoccupe. Des grandes questions d'actualité à l'épilation en passant par le télétravail, elle aborde des sujets de société toujours frontalement. Avec ses quatre minutes chrono, c'est le même format que L'Arnaque, c'est aussi un peu barré donc adapté pour les réveils brumeux et moroses.

«Fais-moi rire», Majelan

4 épisodes, 45 minutes

Que peuvent avoir en commun Marina Rollman, Pablo Mira, Benjamin Tranié et Baptiste Lecaplain hormis le fait qu'ils sont tous humoristes? Ils sont d'abord les premiers invités de Stéphanie Loire dans son nouveau podcast, Fais-moi rire. Elle les interroge lors de longs entretiens sur leur boulot, leurs inspirations et leurs techniques de travail. On y découvre notamment leurs conseils pour écrire de l'humour, leurs envies d'en faire ou encore la construction de leurs spectacles. Pour connaître leurs autres points commun, il faudra écouter l'épisode avec Marina Rollman. Très instructif.