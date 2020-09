Qu'a tweeté Trump cette semaine? Chronique du 21 au 27 septembre

Temps de lecture: 18 min

Avertissement: cette chronique non exhaustive se base sur les tweets de la semaine jugés les plus pertinents. L'homme le plus puissant du monde a une production si pléthorique que l'analyse de toutes ses productions numériques nécessiterait des jours et des nuits de décorticage et de labeur selon des conditions de travail dénoncées par les conventions de Genève.

Cette semaine, l'Amérique est chamboulée par la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg et par la décision des Républicains de nommer sa successeuse avant l'élection présidentielle. Le nombre de morts du coronavirus a dépassé 200.000. La Californie brûle toujours et se prépare à affronter une nouvelle vague de chaleur. À Louisville, pendant des émeutes deux policiers ont été blessés par balle et 127 manifestant·es arrêté·es. Enfin, l'Amérique a découvert que son président avait payé moins d'impôts en 2016 que l'équivalent d'un mois de frais d'assurance santé d'un citoyen lambda. Une semaine ordinaire dans l'Amérique de Trump.

Lundi 21 septembre

Selon le New York Times, si vous voulez que votre livre se vende bien, le mieux est que Trump tweete qu'il le déteste. Banco pour Rage, de Bob Woodward, qui s'est vendu à 600.000 exemplaires les deux premières semaines.

“The Trump Century, How Our President Changed the Course of History Forever”. On sale tomorrow. A great book by an even greater author. Make Lou NUMBER ONE! Much better than the boring, no new info., Woodward book. Besides, Lou is much smarter and sharper than Bob, by a lot! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2020

«“The Trump Century, How Our President Changed the Course of History Forever” [Le siècle de Trump, comment notre président a changé le cours de l'histoire à jamais]. En vente demain. Un grand livre par un auteur encore plus grand. Faites de Lou LE NUMÉRO UN!...Tellement mieux que le livre chiant de Woodward qui ne raconte rien de neuf. En plus, Lou est bien plus malin et futé que Bob, beaucoup plus!»

Trump a dit qu'il ne nommerait pas de nouvelle juge avant les obsèques de Ruth Bader Ginsburg, par respect. Ce qui ne l'a pas empêché de passer une bonne partie de la journée à relayer des tweets en faveur d'une nomination rapide, notamment celui-ci, du sénateur texan Ted Cruz:

«Je suis d'accord à 100%»

On s'en doutait un peu.

Si les Républicains s'estiment dans leur bon droit en remplaçant RBG au pied levé c'est parce qu'en 2016, affirment-ils, lorsque Obama était encore président et qu'un siège de la Cour suprême était devenu vacant à la suite de la mort du juge Scalia, le président était démocrate et le Sénat (qui confirme la nomination) à majorité républicaine. Or aujourd'hui tout est différent, puisque président et Sénat sont tous deux des Républicains. C'est ce qu'explique le sénateur James Inhofe, relayé par le président Trump:

The precedent here is clear. In the case of a united government, with voters having elected a Senate and White House of the same party, it is our constitutional obligation to consider a nomination of a Supreme Court justice. — Sen. Jim Inhofe (@JimInhofe) September 21, 2020

«Le précédent est clair ici. Dans le cas d'un gouvernement uni, quand les électeurs ont choisi un Sénat et une Maison Blanche dans le même parti, c'est notre obligation constitutionnelle d'examiner la nomination d'un juge à la Cour suprême.»

Petit défilé de soutien au président, dont la base ne faiblit pas:

«MERCI! #MAGA [Make America Great Again, ndlr]»

Mardi 22 septembre

Trump a promis la réindustrialisation de l'Amérique.

(Il n'a pas promis qu'il ne ferait pas de faute d'orthographe –à sa décharge, celle-ci est une des plus courantes en anglais).

Nissan is rolling out it’s 2021 ROGUE from TENNESSEE. Great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2020

«Nissan produit sont modèle ROGUE 2021 dans le TENNESSEE. Génial!» [sic]

Toujours pas de consensus au Congrès sur les mesures de relance et les compensations à verser aux Américain·es victimes de la crise économique. Le tweet est un peu décousu, mais le message reste le même (pour ceux qui doutent encore: Républicain=bien, Démocrate=pas bien, Nancy Pelosi= folle).

The Democrats are only interested in BAILING OUT their badly managed, high crime, Blue States. They are not interested in our workers or small businesses. Crazy Nancy will only do stimulus, which would be helpful, if we couple it with bailout money. Republican States are great!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2020

«La seule chose qui intéresse les Démocrates c'est RENFLOUER leurs États Bleus mal gérés et rongés par la criminalité. Nos travailleurs ou petites entreprises ne les intéressent pas...Nancy la Folle ne fera que de la relance, qui serait utile si on l'associe à du renflouement. Les États Républicains sont géniaux!!!»

Pas de surprise, le président est décidé à remplacer Ruth Bader Ginsburg au plus tôt à la Cour suprême. Sachant que c'est cette institution qui valide l'élection présidentielle qu'il va forcément gagner sinon c'est truqué, c'est plutôt logique.

I will be announcing my Supreme Court Nominee on Saturday, at the White House! Exact time TBA. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2020

«J'annoncerai le nom de ma Candidate à la Cour suprême samedi, à la Maison Blanche! Heure exacte à venir.»

En passant, une petite pique en mode «même pas mal» contre la colistière de Biden que le site ABC News annonce être «prête à devenir la principale personnalité de l'opposition démocrate»:

Great news. It will show how incompetent she is! https://t.co/O8pCMOU2Ma — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2020

«Super nouvelle. Ça montrera à quel point elle est incompétente.»

(Et il s'y connaît en incompétence).

Le président relaie également un tweet du site d'information The Hill annonçant que l'animateur de radio conservateur Rush Limbaugh exhorte le Sénat à confirmer la candidate de Trump à la Cour suprême sans passer par les auditions de rigueur, parce que pourquoi pas.

WATCH: Rush Limbaugh encourages Senate to skip hearings for Trump's Supreme Court nominee https://t.co/QPMLljl3ce pic.twitter.com/uQqj5ytigQ — The Hill (@thehill) September 22, 2020

Puis il fait la promotion d'un livre écrit par la juge Jeanine Pirro, une de ses grandes fans, dont l'ironie du titre Ne me mentez pas et arrêtez d'essayer de voler notre liberté n'échappera pas au lecteur averti.

Congratulations to @JudgeJeanine on the release of her new book, “DON’T LIE TO ME” which is now available. Get your copy today! https://t.co/ObHQ9b4ymu — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2020

«Félicitation à @JudgeJeanine pour le lancement de son nouveau livre “DON'T LIE TO ME” désormais disponible. Achetez votre exemplaire dès aujourd'hui!»

Trump est en tournée électorale, et dans ce cadre il remet les points sur les «i» de la Chine et de Biden:

I was honored to be back in the Commonwealth of Pennsylvania with thousands of loyal, hardworking American Patriots. This election is a choice between Pennsylvania & China. If Biden wins, China wins. When we win, Pennsylvania Wins, and AMERICA WINS! #MAGA https://t.co/GTSNoUDpHf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2020

«J'ai été honoré de revenir dans le Commonwealth de Pennsylvanie auprès de milliers de Patriotes Américains loyaux et qui travaillent dur. Cette élection est un choix entre la Pennsylvanie & la Chine. Si Biden gagne, la Chine gagne. Si nous gagnons, la Pennsylvanie gagne et L'AMÉRIQUE GAGNE! #MAGA»

Mercredi 23 septembre

I hardly know Cindy McCain other than having put her on a Committee at her husband’s request. Joe Biden was John McCain’s lapdog. So many BAD decisions on Endless Wars & the V.A., which I brought from a horror show to HIGH APPROVAL. Never a fan of John. Cindy can have Sleepy Joe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2020

«Je connais à peine Cindy McCain, mis à part le fait que je l'aie placée dans un Comité à la demande de son mari. Joe Biden était à la botte de John McCain. Tellement de MAUVAISES décisions sur des Guerres Sans Fin & les V.A. [le département des Anciens combattants, ndlr], véritable film d'horreur que j'ai transformé en IMMENSE APPROBATION. Jamais été un fan de John. Cindy peut garder Joe Gros Dodo!»

Cindy McCain est la veuve du républicain John McCain. Trump avait dit de lui en 2015 qu'il ne le considérait pas comme un héros de guerre, car il avait été capturé au Vietnam (guerre que Trump n'a pas faite). John McCain est mort en 2018 et sa veuve Cindy est entrée en campagne contre Trump, notamment en publiant ce genre de tweet :

My husband John lived by a code: country first. We are Republicans, yes, but Americans foremost. There's only one candidate in this race who stands up for our values as a nation, and that is @JoeBiden. — Cindy McCain (@cindymccain) September 22, 2020

«Mon mari avait une philosophie de vie: son pays avant tout. Nous sommes des républicains, c'est vrai, mais avant tout des Américains. Il n'y a qu'un seul candidat dans cette campagne qui défende nos valeurs en tant que nation, et c'est @JoeBiden.»

Sur le front du vaccin, ça avance. Plusieurs laboratoires, dont Johnson & Johnson, estiment pouvoir savoir d'ici la fin de l'année si leur vaccin se révélera efficace (mais pas avant le 3 novembre, date de la présidentielle). Trump voudrait déjà voir la FDA (organisme qui autorise les mises sur le marché) approuver ces vaccins qui n'existent pas encore.

Big news. Numerous great companies are seeing fantastic results. @FDA must move quickly! https://t.co/2pDrmRPOxc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2020

«Grande Nouvelle. De nombreuses super entreprises obtiennent des résultats fantastiques. La @FDA doit agir vite!»

Trump invite les citoyen·nes à participer à l'élection en allant tenir les bureaux de vote et en s'assurant que les règles sont bien respectées, ce qui n'est pas du luxe puisque déjà, en Virginie où le vote anticipé a commencé, ses partisans et partisanes sont venues manifester devant un bureau de vote et ont entravé la bonne tenue du scrutin.

Very important that, in order to watch that ALL are following the Rules & Regulations, you become an Election Official at your local Polling Place. Go sign up NOW!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2020

«Il est très important que, afin de surveiller que TOUT LE MONDE suit les Règles & les Règlementations, vous deveniez ASSESSEUR dans votre Bureau de Vote local. Allez vous inscrire MAINTENANT!!!»

Aujourd'hui, Trump célèbre l'anniversaire de l'invasion avortée de la Baie des cochons par des exilés cubains soutenus, financés et formés par les États-Unis en 1961. L'association des vétérans du débarquement de la Baie des cochons soutient officiellement la candidature de Trump et lui a offert une décoration qui, selon ses propres termes, est affichée «fièrement sur un mur qui a une grande importance pour moi».

We thank God for the blessings we share as citizens of the Greatest Country on earth – and we hope, pray, and work for the day when the people of Cuba can finally reclaim their glorious destiny! pic.twitter.com/GM5KA6DTZW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2020

«Nous remercions Dieu de la bénédiction partagée d'être citoyens de la Plus Grande Nation de la Terre –et nous espérons, prions et œuvrons pour que vienne le jour où le peuple de Cuba pourra enfin se réapproprier son glorieux destin!»

Jeudi 24 septembre

Mercredi, le procureur du Kentucky a annoncé que les policiers qui ont tué Breonna Taylor, une femme noire, alors qu'elle dormait chez elle ne seraient pas poursuivis. Des affrontements avec la police ont provoqué 127 arrestations et deux policiers ont été blessés par balle. Dans ses tweets, Trump n'évoquera pas une seule fois Breonna Taylor dont le nom vient s'ajouter à la liste des personnes devenues le symbole des violences policières envers les Noir·es.

Praying for the two police officers that were shot tonight in Louisville, Kentucky. The Federal Government stands behind you and is ready to help. Spoke to @GovAndyBeshear and we are prepared to work together, immediately upon request! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2020

«Je prie pour les deux policiers qui ont été blessés par balle ce soir à Louisville, Kentucky. Le Gouvernement Fédéral se tient à vos côtés et est prêt à vous aider. J'ai parlé au @GovAndyBeshear et nous sommes prêts à travailler ensemble, immédiatement sur demande!»

En revanche, il n'oublie pas le principal.

LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2020

«LA LOI ET L'ORDRE!»

Non, pardon, le principal, c'est ça:

Rasmussen Approval Rating: 52%. Republican Party Approval Rating, 95%. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2020

«Taux D'approbation Rasmussen: 52%. Taux d'Approbation Parti Républicain: 95%. Merci!»

Il rappelle aussi que son adversaire est mou, très mou. Alors que lui, en revanche, n'a besoin que de quatre heures de sommeil par nuit.

Sleepy Joe Biden just closed down his campaign for the day (Again). Wants to rest! He is a very LOW ENERGY INDIVIDUAL, and our Country cannot make it in these exciting, but complex and competitive times, with a Low Energy President !!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2020

«Joe Biden Gros dodo vient juste d'arrêter sa campagne pour la journée (Encore). Il veut se reposer! C'est un individu À TRÈS BASSE ÉNERGIE, et notre pays ne peut pas s'en sortir à cette époque excitante mais complexe et compétitive, avec un Président à Basse Énergie!!!»

Cette semaine, Trump renouvelle ses attaques contre Hunter Biden, le fils de son rival, à qui il reproche d'être corrompu et à la solde des Russes à la suite de la publication par des Républicains du Sénat d'un rapport avançant que l'entreprise de Hunter Biden aurait reçu 3,5 millions de dollars de la part de l'épouse de l'ancien maire de Moscou (mais sans prétendre que les transactions en question aient été illégales).

Russian Billionaire wired Hunter Biden 3 1/2 Million Dollars. This on top of all of the other money he received while Joe was V.P. Crooked as can be, but Fake Mainstream Media wants it to just go away! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2020

«Une Milliardaire Russe a transféré à Hunter Biden 3 1/2 Millions de Dollars. Ça en plus de tout l'argent qu'il a reçu quand Joe était V.P. Plus escroc ya pas, mais les Médias Fake veulent que ça passe à la trappe!»

Trump a juré la perte de l'Obamacare et défend son nouveau projet pour l'assurance santé en avançant notamment qu'il permettra de couvrir les personnes atteintes de maladies au moment de contracter une assurance. Ce que l'Obamacare permettait déjà.

We will always protect patients with pre-existing conditions! pic.twitter.com/rNwt4xPRCt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2020

«Nous protègerons toujours les patients atteints de maladies pré-existantes!»

Le complotisme postal continue de battre son plein dans le cerveau présidentiel:

Cheating on Unsolicited Ballots by political hacks, or anyone else, is against the law. We are closely watching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2020

«La Triche aux Bulletins non-sollicités par des politicards, ou par quiconque, est illégale. Nous surveillons de près!»

Aujourd'hui, Trump égrène les vidéos pour justifier que le Sénat a bien le droit de confirmer sa candidate à la Cour suprême, qu'il nommera ce samedi. Et il remercie ses supportrices et supporters de Floride d'être venus l'écouter en nombre et bien collés les uns aux autres, dans un univers qui a choisi d'ignorer l'existence d'un virus qui préoccupe à peu près toute la planète.

«MERCI, FLORIDE! #MAGA»

Enfin aujourd'hui, Trump épingle un tweet que Twitter s'empresse de rectifier avec un lien démentant le manque de fiabilité du vote par correspondance.

Democrats are Rigging our 2020 Election! pic.twitter.com/1FwrJiuSNY — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2020

«Les Démocrates Sont en train de Truquer nos Élections de 2020!»

Vendredi 25 septembre

Aujourd'hui Trump joue au golf, mais pas que.

One of the worst polls in 2016 was the @FoxNews Poll. They were so ridiculously wrong. Fox said they were going to change pollsters, but they didn’t. They totally over sample Democrats to a point that a child could see what is going on. Rasmussen, which was accurate, at 52%. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2020

«Un des pires sondages de 2016 était celui de @FoxNews. Ils se sont tellement trompés c'était ridicule. Fox a dit qu'ils changeraient de sondeurs, mais ne l'a pas fait. Ils ont surreprésenté les démocrates à tel point que même un enfant l'aurait vu. Rasmussen, exact, était à 52%.»

Il bosse dur.

Working hard in New Mexico. I built the Wall (security) and will totally protect your Second Amendment (The Dems want to obliterate it!). Will be there soon! https://t.co/feRRkLFM9a — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2020

«Je travaille dur au Nouveau Mexique. J'ai construit le Mur (sécurité) et protègerai totalement votre Deuxième Amendement (les Dems veulent l'anéantir!) J'y serai bientôt!»

Il relaie une bonne quinzaine de tweets de la NRA (National Rifle Association, le lobby des armes à feu le plus puissant d'Amérique), dont un des arguments électoraux est que Biden représente une menace pour le 2e amendement (la liberté de porter des armes). Notamment:

NEVER underestimate the silent majority. — NRA (@NRA) September 25, 2020

«Ne sous-estimez JAMAIS la majorité silencieuse.»

“Gun sales in major swing states up nearly 80% this year...” @FoxNews https://t.co/7yJfm2H3Dw — NRA (@NRA) September 25, 2020

«La vente d'armes à feu a augmenté de près de 80% dans les swing states cette année.»

Mais aussi :

Hey @JoeBiden: You will NEVER take our guns. — NRA (@NRA) September 20, 2020

«Hey @JoeBiden: vous ne nous prendrez JAMAIS nos armes.»

Petit rappel en passant que, selon Trump, le gouverneur Andrew Cuomo est responsable de la mort de 11.000 personnes dans les maisons de retraite de l'État de New York, et que finalement il veut la mort de tout le monde:

Governor Andrew Cuomo of New York wants to put New York at the END of the Vaccine List in that he doesn’t trust the @FDA or Federal Government, even though the Vaccines are being developed by the finest Labs in the World. Wish he trusted us on Nursing Homes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2020

«Le gouverneur Andrew Cuomo de New York veut mettre New York TOUT EN BAS de la Liste de Vaccination car il ne fait pas confiance à la @FDA ou au Gouvernement fédéral, alors mêmes que les Vaccins sont développés par les meilleurs Labos du Monde. Si seulement il nous avait fait confiance pour les Maisons de Retraite!»

Samedi 26 septembre

Nouveau tweet épinglé:

Today, it was my great honor to nominate one of our nation’s most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution: Judge Amy Coney Barrett... pic.twitter.com/l2yezt2UOi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

«Aujourd'hui, j'ai eu le grand honneur de nommer à la Cour suprême l'un des esprits les plus brillants et doués de notre nation dans le domaine de la justice. C'est une femme à la réussite inégalée, à l'immense intelligence, aux qualifications de premier ordre et dont la loyauté à la Constitution est inébranlable: la juge Amy Coney Barrett...»

Pour comprendre le tweet suivant, il convient de se replonger dans quatre années de rancœur, de procès et de «faits alternatifs».

The Obama Administration was not out to get the facts, they were out to “get Trump”. Ken Starr...And got caught red handed - All of them. “Trump was right”, they said! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2020

«L'Administration Obama ne cherchait pas à trouver des faits, elle cherchait à «choper Trump». Ken Starr... et a été prise la main dans le sac –tous. “Trump avait raison,” ils ont dit!»

D'ailleurs en parlant de replonger, Trump en profite pour ressortir aujourd'hui un tweet d'il y a trois ans:

The "Intelligence" briefing on so-called "Russian hacking" was delayed until Friday, perhaps more time needed to build a case. Very strange! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2017

«Le briefing des “Renseignements” sur le soi-disant “piratage russe” a été repoussé à vendredi prochain, peut-être pour avoir plus de temps pour constituer un dossier. Très étrange!»

Enfin, ces trois dernières années sont surtout celles du triomphe trumpien:

In just 3 and a half years, we have secured America’s Borders, rebuilt the awesome power of the U.S. Military, obliterated the ISIS caliphate, fixed our disastrous Trade Deals, and brought JOBS back home to America – and back to PENNSYLVANIA! #MAGA pic.twitter.com/sWHvIjl2gQ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

«En seulement 3 ans et demi, nous avons sécurisé les Frontières de l'Amérique, reconstitué l'imposante puissance de l'Armée américaine, anéanti le califat de l'EI, rectifié nos catastrophiques Accords Commerciaux et rapatrié des EMPLOIS en Amérique – et en PENNSYLVANIE!»

For years you had a President who apologized for America - now you have a President who is standing up for America, and standing up for Pennsylvania. So get your friends, get your family, get your neighbors & co-workers, and GET OUT & VOTE! Early voting has already begun — VOTE! pic.twitter.com/9LtXuWWCRV — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

«Pendant des années, vous avez eu un Président qui s'excusait au nom de l'Amérique –maintenant vous avez un Président qui défend l'Amérique et qui défend la Pennsylvanie. Alors mobilisez vos amis, mobilisez votre famille, mobilisez vos voisins & et vos collègues, SORTEZ ET VOTEZ! Le vote anticipé a déjà commencé –VOTEZ!»

Dimanche 27 septembre

La semaine prochaine se tiendra le premier débat entre les deux candidats. Trump commence par décrédibiliser d'office son rival. S'il assure, ce sera parce qu'il se drogue. S'il n'assure pas, il n'aura pas osé se doper de peur d'être découvert.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

«J'insisterai pour que Joe Gros Dodo passe un Test Anti-dopage avant ou après le Débat de Mardi soir. Naturellement, j'accepterai d'en subir un. Ses performances en Débat sont d'une IRRÉGULARITÉ inédite, pour le dire pudiquement. Seulement les médicaments pourraient expliquer ces variations???»

Hanoi Dick, who lied for years by saying he was a war hero in Vietnam, and was never even there (Impeach him!), should not be entitled to a vote on anything of importance! https://t.co/QC2zv4IhYJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

«Hanoi Dick, qui a menti pendant des années en disant qu'il était un héros de la guerre du Vietnam et qui n'y a jamais mis les pieds (destituez-le!) ne devrait pas avoir le droit de voter sur quoi que ce soit d'important!»

Hanoi Dick, c'est Richard Blumenthal, sénateur Démocrate du Connecticut, qui a déclaré qu'il ne rencontrerait pas Amy Coney Barret, candidate nommée par Trump pour remplacer RBG à la Cour suprême. Il ne s'est pas battu au Vietnam et a pourtant reconnu s'en être vanté. Il est donc une cible toute trouvée pour Trump qui ne ressent pas le besoin de contester le fond de ses arguments contre la nomination de Barret.

Trump est très en forme ce dimanche, il continue en accablant Mike Bloomberg, ancien maire de New York, ancien rival de Joe Biden aux primaires démocrates, qui a versé de l'argent à une association dont le but est d'aider d'ancien·nes prisonnièr·es à récupérer leurs droits civiques en contribuant à leurs frais de justice.

Wow, nobody realized how far Mini Mike Bloomberg went in bribing ex-prisoners to go out and vote for Sleepy Joe. He is desperate to get back into the good graces of the people who not only badly beat him, but made him look like a total fool. Now he’s committed a serious crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

«Wow, personne ne s'était rendu compte jusqu'où Mini Mike Bloomberg était allé en donnant des pots de vin à d'ex-prisonniers pour qu'ils aillent voter pour Joe Gros Dodo. Il veut désespérément être de nouveau dans les petits papiers des gens qui non seulement l'ont méchamment battu, mais l'ont fait passer pour un parfait imbécile. Et maintenant il a commis un crime grave!»

WATCH THE BALLOTS!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

«SURVEILLEZ LES BULLETINS»

...recommande le président, qui va soulager toute cette pression en partant jouer au golf.

Enfin coup de théâtre, la semaine de Trump s'achève avec un magistral

FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2020

Réponse de Donald Trump à la publication par le New York Times d'un très long article révélant que le président américain n'a payé que 750 dollars d'impôts sur le revenu en 2016 et zéro dollar pour dix des quinze années précédentes, notamment parce qu'il perdait énormément d'argent.

On y découvre également, entre moult autres choses, qu'il a déduit ses frais de coiffeur pour un montant de 70.000 dollars lorsqu'il animait l'émission The Apprentice, ce qui n'a pas fini de faire ricaner dans les coulisses de Twitter.

La meilleure conclusion à ce nouveau scandale est sans doute ce tweet de Walter Shaub, l'ancien directeur du Bureau chargé de l'éthique au sein du gouvernement:

I hope someone has counted the silverware at the White House. — Walter Shaub (@waltshaub) September 28, 2020

«J'espère que quelqu'un a pensé à compter l'argenterie à la Maison Blanche.»