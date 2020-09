Les enfants, oubliés de la course au vaccin contre le Covid-19

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Times

Pour beaucoup, l'arrivée prochaine de vaccins permettant d'immuniser contre le Covid-19 est la lumière au bout du tunnel. Dès l'isolation du virus par la Chine le 7 janvier, des laboratoires du monde entier se sont lancés dans des recherches effrénées afin de trouver le vaccin qui pourrait mettre la crise sanitaire derrière nous.

Seulement, d'après un reportage du New York Times, les vaccins pour enfant pourraient devenir disponibles bien plus tard que ceux pour adulte. «J'ai peur que nous n'ayons pas de vaccin pour enfant prêt pour la rentrée scolaire de l'année prochaine», explique Evan Anderson, un pédiatre à l'hôpital pour enfant d'Atlanta et professeur de médecine.

La création d'un vaccin respecte plusieurs étapes, qui suivent un rigoureux protocole scientifique afin de diffuser à travers la population un produit qui soit sûr et efficace. Une fois prêt à être testé, il est d'abord inoculé à des animaux, puis à des êtres humains lors de tests cliniques.

Heureusement, la recherche va vite et les tests cliniques pour des dizaines de vaccins contre le Covid-19 ont déjà commencé. Seulement, d'après le New York Times, aucun vaccin américain conçu spécifiquement pour les enfants n'est encore entré en phase de tests cliniques.

Besoins spécifiques

Dans un article publié dans le journal scientifique Clinical Infectious Diseases, Evan Anderson et d'autres médecins dénoncent le fait que les vaccins pour enfants n'aient pas droit au processus accéléré du vaccin pour adultes.

Ils estiment que le rôle des enfants dans la transmission du SARS-CoV-2 a été «grandement sous-évalué» et que le retard pris par les vaccins leur étant destinés risque de «prolonger l'impact sur [leur] éducation, leur santé et leur bien-être» et délaie donc la fin de crise.

En effet, les enfants ont besoin de vaccins spécifiques. Par exemple, une inflammation bénigne pour les adultes des voies respiratoires peut, chez les plus jeunes, être beaucoup plus grave. Or, les test peuvent prendre beaucoup de temps. Notamment lors de la phase 3, qui nécessite un grand nombre de volontaires, souvent longs à recruter.