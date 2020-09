Covid-19: dernière alerte avant un reconfinement?

Temps de lecture: 2 min

Alors que la France connaît un rebond épidémique de Covid-19, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé ce mercredi 23 septembre de nouvelles mesures restrictives. Marseille et la Guadeloupe sont désormais classées en «alerte maximale», les bars et les restaurants y seront totalement fermés à partir de samedi –une mesure qui passe très mal, le président de région Renaud Muselier dénonçant même un «quasi-reconfinement». Ce niveau est le dernier avant l'état d'urgence sanitaire, selon le nouveau classement des autorités.

Un nouveau confinement est-il possible? À craindre? Notre déconfinement a-t-il été mal géré?

Les réponses et analyses de Véronique Reille-Soult, politologue et présidente de Dentsu Consulting, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regards, dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.