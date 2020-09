5 recommandations du Slate Podcast Club, épisode 13

Temps de lecture: 2 min

Voici cinq podcasts qui ont marqué les membres du Slate Podcast Club cette semaine. Créé par nos soins il y un an, ce groupe Facebook regroupe des fans qui partagent leurs podcasts favoris, pour adultes et pour enfants.

«1619», The New York Times

Cette semaine, Samia vous recommande deux podcasts anglophones. Le premier 1619, réalisé par le New York Times et «une des meilleures productions de 2020», assure-t-elle.

Tout commence en août 1619. Un bateau arrive sur le littoral de la Virginie, à l'époque une colonie britannique. À son bord, vingt esclaves africain·es. Le podcast raconté par Nikole Hannah-Jones commence par la description de cette arrivée sur ce nouveau continent. Les autres épisodes abordent ensuite méthodiquement le racisme et ses conséquences dans différents domaines, comme celui de la santé. Un podcast nécessaire et vivant que l'on vous recommande chaudement.

«Nice White Parents», Serial Productions (New York Times)

Sonia a pour sa part trouvé «exceptionnel» le podcast Nice White Parents. Comme dans le précédent, la question raciale y est centrale. Il se penche sur le pouvoir que détiennent les parents blancs dans les écoles new-yorkaises et en conclut que tant qu'il ne sera pas limité, l'école demeurera un lieu d'injustice. Futé et pertinent, ce podcast peut vous mettre mal à l'aise. Il met surtout en lumière la déconstruction raciale nécessaire à effectuer dans certaines sphères.

«Habitudes», So Press

De son côté, Louisa a «dévoré» le podcast Habitudes du magazine L'Étiquette. Et si on voyait le vêtement différemment? S'il n'était pas qu'un bout de tissu, mais un réel marqueur social et temporel? Dans Habitudes, Marc Beaugé reçoit un·e artiste (Jonathan Cohen, José Garcia ou Vincent Lacoste) pour parler style vestimentaire. Ensemble, ils tentent de répondre à deux questions: comment vous habillez-vous? Et pourquoi?

«HomoSwipens»

Pour Guillaume, HomoSwipens est à écouter de toute urgence. Les applications de rencontres sont partout et sont devenues en quelques années un outil incontournable pour trouver un·e partenaire. Ce podcast tente à travers ses épisodes de dresser le portrait d'une génération «qui a grandi dans une société capitaliste totale où les êtres se consomment comme des biens».

«Tribu Indé»

Pour finir, Amandine nous partage sa dernière trouvaille, Tribu Indé. Ce podcast s'attache à raconter la réalité de la vie des free-lance, «les bons comme les mauvais côtés», et partage tuyaux et astuces pour créer une communauté et faire décoller sa carrière.