Des hackers révèlent les données personnelles d'un millier d'officiers biélorusses

Les visioconférences sont plus fatigantes que les vraies réunions

L'impression d'être observé·e et l'absence de frontières entre la sphère privée et le travail induisent un niveau d'anxiété plus important qu'à l'accoutumée.

Repéré par Mathieu Barrère — 9 septembre 2020 — Temps de lecture : 2 min