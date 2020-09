Les podcasts sur le travail pour bien appréhender la rentrée

Temps de lecture: 3 min

«Au turbin!», Regards

13 épisodes, 25 minutes

Les espaces de travail, le team building, les femmes et le syndicalisme ou encore l'auto-entreprenariat et l'uberisation sont autant de sujets abordés dans Au turbin!, un podcast mensuel d'Amandine Mathivet. Dans chaque épisode, elle invite des travailleurs et travailleuses à raconter leur expérience souvent riche et variée. À l'heure où l'on parle beaucoup de droit de retrait et de reconversions professionnelles, tout le monde devrait s'y retrouver. Mention spéciale à la série de quatre épisodes «J'ai mal à mon hôpital», un sujet toujours d'actualité.

«Le Bureau», Welcome to the Jungle

30 épisodes, 25 minutes

Que met-on de nous dans ces milliers d'heures passées au travail? C'est à partir de cette vaste interrogation que ce podcast s'est lancé. Deux fois par mois, la journaliste Elodie Maillot mène un entretien avec des invité·es qui ont leur spécificité: l'une n'aime pas travailler, l'autre ment sur son adresse au travail, le troisième ne veut pas s'arrêter de bosser et il y a aussi celui qui a peur de son patron. Des histoires personnelles en milieu professionnel dans lesquelles tout le monde peut s'identifier.

«L'Envol», Europe 1

16 épisodes, 15 minutes

Vous faites partie de celles et ceux pour qui le confinement a été le déclic pour changer de vie? Ou c'est cette rentrée qui est celle de trop? Il ne vous reste alors qu'à écouter les épisodes de L'envol, ce podcast produit par Europe 1 avec Ticket for Change et Ground Control. Dans chaque épisode, vous entendrez l'histoire des personnes qui ont décidé de quitter leur vie de bureau. D'une start-up de jeux vidéo à du pain bio, du rugby professionnel à une entreprise solidaire ou encore de l'Assemblée nationale à la fromagerie, il n'y a souvent, finalement, que quelques pas à faire. Inspiration garantie.

«Paumé.e.s», Makesense

13 épisodes, 40 minutes

Pas de panique pour celles et ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire pour changer de vie. Si vous avez seulement envie de tout plaquer mais que la destination demeure inconnue, Paumé.e.s vous apportera peut-être un peu de lumière. Animé par Aurore, qui a quitté son «bullshit job» dans une régie publicitaire et s'est sentie un peu seule par la suite avant de trouver ce qui lui convenait, ce podcast s'adresse à celles et ceux qui n'osent pas sauter le pas. Le plus? Paumé.e.s, c'est aussi une communauté qui organise notamment des apéros pour se rencontrer dans la vraie vie et partager ses incertitudes.

«Le Profil de l'Emploi», Linkedin

9 épisodes, 20 minutes

Qui d'autre que Linkedin pour créer un podcast de conseils pour trouver un boulot? Produit par Europe 1 Studio, Le profil de l'Emploi est un podcast pour les demandeurs et demandeuses d'emploi qui doutent et s'interrogent sur le manque d'expérience, l'absence de réseau, l'âge ou encore le handicap. Ces témoignages sont recueillis par Sandrine Chauvin, rédactrice en chef de Linkedin France. Elle demande ensuite à des pros du coaching de livrer leurs conseils. Idéal pour les gens qui veulent rebondir.

«Sillages», Les Echos Start

25 épisodes, 40 minutes

Rebondir, transmettre, encourager: voici les sujets des trois premières saisons de Sillages, un podcast signé Les Echos Start. Animé par des journalistes de la rédaction, chaque saison aborde une thématique grâce à des récits de parcours de vie professionnelle, mais pas seulement. Le concept de la dernière –une rencontre entre une femme expérimentée avec une étudiante– est particulièrement intéressant. Qui n'aurait pas rêvé de recevoir les recommandations de spécialistes avant de se lancer dans une carrière? Et encore plus quand on est une femme.

«Travail (en cours)», Louie Media

18 épisodes, 25 minutes

Hasard du timing, ce podcast a été lancé par Louie Media la première semaine du confinement alors que beaucoup observaient de gros changements dans leur quotidien professionnel. On se souvient particulièrement du deuxième épisode «Pourquoi le télétravail ne deviendra pas la norme» très pertinent. Mais la journaliste Marie Semelin creuse également les thèmes de l'ennui au travail, des tenues vestimentaires, de la grossophobie ou encore du temps libre. En mélangeant des retours d'expérience et des interviews de spécialistes, le résultat finit toujours par répondre à nos questions.