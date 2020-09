Comment bien ranger ses masques contre le Covid

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Huff Post

Si porter un masque en extérieur est aujourd'hui devenu un automatisme (du moins pour la plupart des gens), il est tout aussi important d'adopter les bons gestes lorsque celui-ci n'est plus sur notre nez. Où et comment ranger ses masques? Des expert·es en maladies infectieuses répondent.

Peter Chin-Hong, spécialiste des maladies infectieuses et professeur de médecine à l'université de Californie à San Francisco, souligne l'importance de garder ses masques dans un espace sec et propre, qui leur est spécifiquement dédié. Mieux vaut donc les ranger dans un tiroir ou un récipient séparé, loin des objets et des accessoires que la ou le propriétaire est amené à toucher régulièrement. Le but: éviter que des mains entrent en contact avec des masques propres avant d'avoir été lavées.

Un deuxième conseil évident, mais qu'il est nécessaire de rappeler, est de toujours prendre garde à ne pas mélanger les masques propres avec les sales qui ont déjà servi. De plus, au sein d'un même foyer, il est judicieux de séparer les masques qui appartiennent à chaque membre de la famille. Toutefois, si cela n'est pas possible, Peter Chin-Hong suggère de désigner une personne dont l'hygiène des mains est irréprochable pour les distribuer. Attention cependant à ne pas partager un même masque entre les membres de la famille, précise Amanda Castel, professeure d'épidémiologie à l'université George-Washington.

Que faire de son masque quand on n'est pas chez soi?

Si le port du masque est obligatoire dans la majeure partie de l'espace public, il arrive cependant qu'il faille s'en séparer, le temps d'un repas par exemple. Il ne faut alors surtout pas le ranger directement dans son sac ou sa poche, au risque de l'endommager. Avec des mains désinfectées, mettez-le plutôt dans une pochette propre, que vous pourrez ensuite glisser dans votre sac. N'oubliez pas de vous laver ou désinfecter les mains de nouveau une fois l'opération terminée afin de réduire les risques de transmission.

Si porter un masque est primordial, son efficacité ne sera assurée que si vous le changez souvent. Leur version en tissu doit absolument être lavée régulièrement. Les masques chirurgicaux restent à usage unique.