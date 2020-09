États-Unis: plusieurs familles achètent des terres pour créer une ville sûre pour les Noirs

Je n'arrive plus à maintenir mes érections et ça m'inquiète

Romain n'arrive plus à maintenir ses érections et cela l'inquiète. Il aimerait savoir si c'est grave. Pour l'aider à y voir plus clair, nous avons rencontré le Dr Hadrien Gilot, médecin généraliste. Voici ses réponses. ...

Slate.fr — 11 septembre 2020