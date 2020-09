La France est-elle à l'orée d'une deuxième vague de Covid-19?

Temps de lecture: 2 min

La circulation du Covid-19 s'intensifie en France et les clusters se multiplient. Ce jeudi 10 septembre, les autorités sanitaires ont fait état de près de 10.000 nouveaux cas en vingt-quatre heures, un chiffre jamais atteint depuis le début de l'épidémie dans notre pays. Il existe cependant un décalage entre la dynamique de la contagion et les hospitalisations, et les tests de dépistage sont bien plus nombreux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient ces derniers mois.

Ce vendredi, à l'issue d'un conseil de défense, des décisions permettant de «donner de la visibilité sur les prochaines semaines» vont être annoncées, a prévenu Emmanuel Macron.

Est-on déjà à l'orée d'une deuxième vague de Covid-19 en France? Doit-on craindre un nouveau confinement? Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani en débattent avec leurs invitées, Véronique Reille-Soult, politologue et présidente de Dentsu Consulting, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, et Benjamin Morel, politologue.