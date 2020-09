Le fonio, céréale sans gluten et écologique qui gagne en popularité

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Les grains anciens, ceux qui n'ont pas ou peu été modifiés depuis plusieurs centaines d'années, connaissent un regain de popularité. Parmi eux, on retrouve notamment le sarrasin, l'épeautre, le millet, le quinoa, ainsi que le fonio, moins connu et pourtant extrêmement bénéfique pour la santé.

Ces céréales sont appréciées pour leurs valeurs nutritionnelles et sont souvent meilleures pour la santé que les différentes variétés de riz et de blé utilisées abondamment, et qui sont le résultat de siècles d'exploitation agricole.

Selon Dawn Jackson Blatner, diététicienne-nutritionniste américaine, ajouter des grains anciens à son régime alimentaire serait conseillé, puisque ces aliments contiennent des vitamines B, du magnésium, du fer et des fibres. De plus, ces aliments riches en protéines végétales sont souvent recommandés aux personnes végétariennes ou vegans.

La «graine de l'univers» aux multiples bienfaits

Originaire d'Afrique de l'Ouest, le fonio est cultivé dans cette région depuis plus de 5.000 ans. Cela fait de lui l'une des graines cultivées les plus anciennes du continent, d'où son surnom de «graine de l'univers».

Appartenant à la famille du millet, cette petite graine est l'une des plus nutritives et présente un faible index glycémique. Elle peut par conséquent être consommée par les personnes suivant un régime sans gluten ou qui surveillent leur glycémie. Par ailleurs, comparé à d'autres graines et céréales, le fonio est bien moins calorique et dispose de caractéristiques uniques favorisant une peau saine, ainsi que la repousse des cheveux et des ongles.

Le fonio n'est pas seulement bénéfique pour notre corps; la façon dont il est cultivé est également bonne pour l'environnement: il est souvent le produit d'une agriculture intelligente face au changement climatique. La culture de cette graine ne nécessite pas de labourer la terre en profondeur, acte considéré comme étant néfaste pour les sols.

Traditionnellement cultivé en Guinée, au Nigeria, au Cameroun et au Sénégal, le fonio s'adapte à différents types de sols et niveaux de précipitations. Pour Pierre Thiam, cofondateur et président de Yolélé, une marque new-yorkaise de fonio, un regain d'intérêt dans la consommation de cette graine pourrait permettre aux pays africains producteurs de connaître un développement économique croissant.