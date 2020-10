Partez à la découverte de Family Reporters avec ibis Styles

Organiser des vacances en famille et trouver des activités adaptées aux enfants peut parfois s'avérer être un véritable casse-tête.

En collaboration avec ibis Styles, nous vous proposons aujourd'hui des suggestions de séjours familiaux dans les plus grandes villes françaises. Des familles sont parties à l'aventure et ont testé pour vous des séjours aux quatre coins de la France pour se détendre et découvrir des activités qui raviront petits et grands.

De l'incontournable Cité de l'Espace à Toulouse en passant par Le Château des Ducs de Bretagne à Nantes ou encore Le Planet Ocean à Montpellier, évadez-vous et préparez vos prochaines vacances en famille.