Les podcasts que vous avez peut-être loupés cet été

«Désordres ordinaires», «Programme B», Binge Audio

7 épisodes de 15 minutes



Rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'être passionné·e par les faits divers pour binger cette série documentaire de Programme B.

Journaliste pendant onze ans à La Marseillaise et prix Albert-Londres en 2014, Philippe Pujol a couvert les crimes, les trafics de drogue, les braquages ou encore les homicides dans la cité phocéenne.

À travers sept épisodes bien rythmés, le fait-diversier dévoile les coulisses de ce rôle si particulier dans notre société. De ses débuts où il se fait bizuter par la concurrence à son dernier «fait div'», il raconte toutes les casquettes qu'il a endossées. On y entend aussi de nombreuses anecdotes qui décrivent mieux Marseille qu'un long discours et une certaine vision du journalisme.

Pour celles et ceux qui veulent en savoir davantage sur le travail de Philippe Pujol, son premier documentaire, Péril sur la ville, est également disponible sur Arte.

«Technopolis», «À suivre», Arte Radio

9 épisodes de 15 minutes



Deuxième coup de cœur estival, cette série passionnante sur le métier –souvent fantasmé– de DJ. Car oui, c'est un métier, contrairement à ce que certains parents peuvent penser.

Mais comment devient-on DJ? Comment gérer l'argent qui va et vient? Comment vit-on au quotidien la nuit, la fatigue et les excès? Comment fait-on pour durer? Qu'est-ce qui fait un bon agent? Et quand est-ce qu'on dort, qu'on voit sa famille et qu'on enregistre en studio?

Trois pionniers de la musique électronique française, DJ Deep, D'Julz et DJ Gregory, livrent les détails de leur vie professionnelle mais aussi personnelle au cours des vingt-cinq dernières années. Insatiables, ils clament leurs souvenirs, leurs envies, leurs valeurs avec franchise et nous plongent dans un monde méconnu, allant d'un terminal d'aéroport à leurs cabines de DJ.

Une excellente idée réalisée par Antoine Moklhou, Julien Veniel et Arnaud Forest.

«Relations internationales», Slate Podcasts

6 épisodes de 25 minutes



En couple depuis quatre ans, Marion Hazout et Victor Viriot ont voyagé dans neuf pays sur trois continents pour tenter de répondre à cette question: comment s'aime-t-on ailleurs? Inde, Japon, Colombie, Sénégal, Mexique, Mongolie, Cuba, Vietnam, Cambodge: comment, dans ces contrées si différentes, sont perçus l'amour, la séduction et la sexualité?

Grâce à de nombreux témoignages d'habitant·es mais aussi de spécialistes, le jeune couple compose des épisodes riches d'enseignement sur ces relations. Cinq sont pour le moment disponibles.

On y découvre le poids de la famille et du porno au Japon, les différentes manières de draguer au Sénégal, la présence pesante du machisme et de la chirurgie esthétique en Colombie, les pressions sociétales sur les femmes vietnamiennes ou encore les différents types d'unions en Inde. Plongée sonore lointaine garantie, avec une réalisation de qualité.

«Un gars, une fille: portrait du mâle en couple», «Les Couilles sur la table», Binge Audio

1 heure 5 minutes



Comment bien finir une saison sur les masculinités? En invitant le sociologue Jean-Claude Kaufmann, Victoire Tuaillon réussit l'exercice avec brio.

Depuis trente ans, le sociologue et auteur de nombreux ouvrages analyse le couple hétérosexuel. Il en a tiré des «idéaux-types masculins» (des schémas de comportements très répandus), comme «l'élève coupable» ou «l'homme-enfant». Dans l'épisode, il revient notamment sur la répartition des tâches ménagères et explique certaines conduites masculines.

Le spécialiste évoque également un autre schéma observé, où l'homme aurait plus de désir que la femme, qu'il développe dans son dernier livre Pas envie ce soir sur le consentement sexuel au sein d'un couple.

La journaliste et le sociologue ne s'entendent que rarement sur les sujets abordés. C'est là toute l'intelligence et la pertinence de cet entretien –que l'on soit d'accord avec l'un ou avec l'autre.