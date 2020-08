Les plus grosses fortunes mondiales ont battu les records de richesse cette semaine

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Bloomberg

Les plus grandes fortunes mondiales se sont envolées vers des sommets de richesse encore inégalés cette semaine. Pour plusieurs milliardaires, ce fut l'une des semaines les plus lucratives de l'histoire.

Au total, les 500 personnes les plus riches au monde ont gagné 209 milliards de dollars en plus, soit 175,5 milliards d'euros, depuis vendredi dernier.

Pour la première fois, le patrimoine de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a dépassé les 200 milliards de dollars (168 milliards d'euros), tandis que celui d'Elon Musk a bondi jusqu'à 100 milliards de dollars, notamment grâce au cours de l'action de Tesla, et à une valorisation accrue de SpaceX –en un an seulement, la valeur nette de sa fortune a augmenté de 76,1 milliards de dollars. Il rejoint ainsi le club très restreint des hommes d'affaires dont la fortune compte douze chiffres: avec lui, Mark Zuckerberg, Bill Gates et Jeff Bezos. À eux quatre, ils totalisent 540 milliards de dollars.

La hausse des marchés, particulièrement en ce qui concerne les actions dans le domaine de la technologie, ont permis aux investisseurs de tirer de gros profits. Les actions américaines ont atteint un pic ce vendredi, bénéficiant de la confiance renouvelée des investisseurs face à la nouvelle politique de la Réserve fédérale des États-Unis.

Pandémie favorable

La pandémie de Covid-19 a largement bénéficié à Jeff Bezos, la période du confinement ayant boosté la demande vis-à-vis des services proposés par Amazon. Au cours de l'année 2020, ce sont 84,9 milliards de dollars qui sont venus gonfler la fortune personnelle du PDG.

«Il ne fait guère de doute que la pandémie va exacerber les inégalités de revenus et de richesses, tant à court terme qu'à long terme», a commenté Miles Corak, professeur d'économie spécialiste des inégalités de revenus à l'Université de la ville de New York.

Depuis le début de la crise sanitaire, la croissance a fortement chuté, de même que la demande des consommateurs et des consommatrices, et les entreprises ont supprimé des millions d'emplois. En vis-à-vis, les 500 personnes les plus riches du monde ont enregistré une augmentation de 15% de leur fortune: 871 milliards de dollars au total (731,5 milliards d'euros).