Rien de pire que se réveiller le corps endolori, alors qu'on comptait sur une nuit de sommeil réparatrice. Afin d'éviter ces désagréments, des expert·es partagent leurs conseils qui vous aideront à trouver la meilleure position pour bien dormir, rapporte un article de Mic.

Se mettre sur le côté

Les scientifiques recommandent de dormir sur le côté avec les bras croisés contre la poitrine, et non pas recroquevillé·e en foetus. Cette position permet de maintenir la colonne vertébrale droite et alignée. «Elle aidera à prévenir les points de stress qui peuvent irriter les articulations et le tissu conjonctif», explique le chiropraticien Robert Hayden. Cette manière de s'allonger est aussi idéale pour les personnes qui font de l'apnée du sommeil ou qui ronflent. La docteure Natalie Dautovich, professeure de psychologie et spécialiste à la Fondation nationale du sommeil, confie que dormir sur le côté permet de garder les voies respiratoires ouvertes.

Dormir sur le côté gauche serait également bénéfique pour les femmes enceintes, car cette position favorise le flux d'oxygène vers la mère et le foetus, selon les résultats d'une étude de 2012 de BMC Pregnancy & Childbirth.

Si vous n'êtes cependant pas très à l'aise en position latérale, les expert·es affirment que dormir sur le dos peut également être une bonne solution. La chiropraticienne Kristina Petrocco-Napuli conseille de placer un oreiller sous sa tête et sous les deux genoux pour soutenir et égaliser la colonne vertébrale. N'hésitez pas à placer l'oreiller à différents endroits afin de choisir celui qui permet de soutenir au mieux la courbure naturelle de votre colonne.

Éliminer le stress et la mauvaise literie

Même lorsque vous choisissez la bonne position, s'endormir sans se retourner sans cesse peut s'avérer difficile. Un oreiller suffit pour vous stabiliser. Oubliez le double ou triple oreiller pour soutenir votre tête et concentrez-vous en priorité sur le choix d'un bon matelas.

Le docteur Hayden recommande qu'il soit suffisamment ferme afin de supporter le poids de votre corps. Une étude de 2011 de la revue Ergonomics a également révélé que les participant·es qui dormaient sur des matelas affaissés et trop mous avaient une mauvaise qualité de sommeil. Se retouner incessament peut vous donner l'impression de ne pas avoir beaucoup dormi, même si vous avez passé huit heures sous la couette.

«Si vous faites partie de ces gens qui tournent et se retournent, faites quelque chose avant d'aller vous coucher pour vous débarrasser de votre stress», recommande le docteur Hayden. Il invite à lire un livre plutôt que de faire défiler un écran émettant une lumière bleue qui pourrait compromettre vos rythmes circadiens et diminuer la mélatonine, hormone impliquée dans le sommeil. «Laissez votre esprit se vider ou s'évader vers un moment ou un lieu relaxant et confortable. Essayez un bain chaud ou une douche pour vous détendre.»