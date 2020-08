C'est la saison des araignées, voici comment vous en débarrasser

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Êtes-vous prêt·e pour la saison des araignées? Car nous sommes en plein dedans: entre fin août et début septembre, à mesure que les températures rafraîchissent, les femelles se choisissent un abri, tandis que les mâles désireux de s'accoupler viennent les retrouver.

«Ils recherchent des femelles, explique le professeur Adam Hart, biologiste. Leurs pérégrinations les amènent dans des endroits où elles aiment se rendre, y compris dans nos maisons.» Le biologiste l'assure, il est impossible d'empêcher ces petites bêtes de rentrer chez nous, car cela fait partie de leur «cycle annuel».

S'en débarrasser (de façon friendly)

À défaut de pouvoir bannir les araignées de votre logement, vous pouvez apprendre à les chasser. Pas la peine de saisir votre torchon et de les pister à travers la cuisine en espérant les attraper. Mieux vaut utiliser la bonne vieille méthode du verre et de la feuille de papier glissée en dessous, afin que la bestiole ne s'échappe pas hors de votre vue. «Je préfère utiliser un contenant opaque», avoue Adam Hart.

Pour les amateurs et amatrices de gadgets, il est aussi possible d'investir dans un attrape-araignées. Simple, efficace et sans contact, cette méthode vous évitera des frayeurs.

Si les arachnides pullulent chez vous, c'est peut-être l'occasion de faire un grand ménage, après une saison estivale pleine de vie. «Aussi ennuyeux que cela puisse paraître, le rangement peut aider à réduire les frayeurs soudaines que ces araignées peuvent parfois provoquer», confirme Adam Hart.

C'est pas la petite bête...

Si vous craignez les araignées ou d'autres insectes, on vous a sûrement déjà dit que «les petites bêtes ne mangent pas les grosses». Cette phrase n'a jamais rassuré personne, mais elle n'est pourtant pas idiote. «Bien qu'elles aient l'air redoutables, les araignées domestiques ne s'intéressent pas à nous», affirme le professeur Hart.

À lire aussi Arrêtez de tuer les araignées qui se trouvent dans votre maison

De plus, peu d'entre elles mordent, et si elles le font, leurs morsures sont généralement sans gravité. Néanmoins si cette mésaventure vous arrive, surveillez votre peau et votre température pour prévenir tout risque d'allergie.

Enfin, une bonne nouvelle: la saison des araignées touchera bientôt à sa fin et vous n'aurez plus à craindre ces petites bêtes pour de longs mois.