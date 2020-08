Animal Crossing s'installe chez Ikea: un catalogue inattendu

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Verge

S'il y a bien un jeu vidéo dont tout le monde doit avoir entendu parler en 2020, c'est bien Animal Crossing, qui a diverti des millions de joueurs et de joueuses pendant et après le confinement. Construire et décorer sa maison, pêcher, acheter des navets: la dernière version du jeu, intitulée New Horizons, a une nouvelle fois ravi un public avide de simplicité et de bien-être.

Comme le raconte The Verge, la multiplicité des décors proposés a tapé dans l'œil des dirigeant·es de la branche taïwanaise d'Ikea, qui vient de recréer sur Facebook plusieurs pages du légendaire catalogue de la marque en utilisant les éléments de décor et les personnages du jeu.

Les graphistes ont joué le jeu à fond, n'utilisant que des meubles, objets et motifs disponibles dans Animal Crossing: New Horizons. Même les looks des personnages ont été particulièrement travaillés, afin de coller aussi parfaitement que possible aux tenues des mannequins du catalogue, dont on rappelle qu'il est le livre le plus distribué au monde (200 millions d'exemplaires par an).

Image disponible sur la page Facebook d'Ikea Taïwan

Frustration et boulettes de viande

Le journaliste de The Verge ironise sur le fait qu'acheter dans Animal Crossing crée un état de frustration aussi important que chez Ikea: «Dans Animal Crossing, acheter des meubles est un processus frustrant qui consiste à visiter sans cesse la boutique du jeu en espérant que les articles dont vous avez envie soient disponibles. Chez Ikea, acheter des meubles est un processus frustrant dans lequel on vous oblige à arpenter un labyrinthe au lieu de vous ruer sur l'article que vous convoitez. Heureusement qu'au bout du chemin, il y a des boulettes de viande».

En mai, un article publié par PR Week expliquait que le jeu était devenu «le paradis des marques», ajoutant que les entreprises qui «se tenaient habituellement loin des jeux vidéo ont trouvé une maison virtuelle». Avant Ikea, Marc Jacobs ou l'équipe de football américain des Lions de Detroit ont par exemple profité du jeu Nintendo pour se faire de la publicité...