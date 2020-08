En Allemagne, les chiens auront peut-être bientôt deux promenades obligatoires par jour

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NPR

Promener son chien, c'est pour beaucoup un plaisir. Ce petit moment de complicité pourrait pourtant devenir une véritable corvée pour certain·es Allemand·es. La ministre de l'Agriculture Julia Klöckner a déposé un projet de loi prévoyant d'obliger les propriétaires de chiens à les promener au moins deux fois par jour, pendant une durée totale d'une heure.

«Il s'agit de veiller à ce que les chiens fassent suffisamment d'exercice et soient en contact avec les stimuli environnementaux, explique Julia Klöckner. Les animaux de compagnie ne sont pas des peluches –leurs besoins doivent être pris en compte», ajoute-t-elle. La ministre suggère qu'une promenade avec ou sans le maître permet à l'animal de se dépenser suffisamment.

La presse s'est très rapidement emparée de cette proposition de loi et les réactions de la population ne se sont pas faites attendre. Certain·es s'insurgent: «Je trouve condescendant qu'on me dise combien de temps je dois sortir mon chien. Et qui va s'occuper de moi? Le voisin appellera-t-il la police s'il me soupçonne de ne pas promener Sam assez longtemps?», réagit une propriétaire dans le Guardian.

Une loi contre la maltraitance animale

D'autres personnes prennent la mesure avec plus de pragmatisme: «Il est très important de sortir avec son chien pendant au moins une heure», affirme une femme dans les colonnes du Bild. Une question reste néanmoins dans les esprits des propriétaires des quelque 9 millions de chiens allemands: comment faire appliquer cette loi et qui concerne-t-elle précisément?

L'ensemble des propriétaires devront-ils augmenter la fréquence de promenade ou la mesure s'applique-t-elle uniquement aux chenils et autres élevages? «Une règle pour tous les chiens est probablement bien intentionnée, mais irréaliste. Tout comme nous les humains, les chiens sont très différents», confie le porte-parole de l'association allemande des éleveurs de chiens, Udo Kopernik.

Le projet de loi vise à lutter contre la souffrance animale et inclut d'autres mesures, comme l'interdiction de conserver un animal attaché à une chaîne, sauf exceptions, ou l'exhbition de chiens mutilés pour des raisons esthétiques. On parle ici de chiens comme les bouledogues français dont les museaux écrasés provoquent des problèmes respiratoires.

L'Association allemande pour le bien-être des animaux a elle-aussi tenu à saluer la proposition de loi, en allant plus loin encore: «Si vous voulez protéger les chiens, vous devriez également exiger des propriétaires qu'ils identifient et enregistrent leurs amis à quatre pattes», suggère le président de la structure.