La mauvaise haleine liée au port du masque n'est pas une fatalité

Avez-vous remarqué que votre haleine a changé depuis que vous portez un masque? Si tel est le cas, vous souffrez peut-être du phénomène de «mask mouth», ou mauvaise haleine liée au port du masque. Certain·es dentistes américain·es remarquent une hausse significative du nombre de patient·es se plaignant d'une mauvaise odeur buccale depuis quelques semaines.

Cette mauvaise haleine serait causée non pas par le masque en lui-même, mais par la sécheresse qu'il provoque dans la bouche lorsqu'il est porté durant de longues périodes. «Les problèmes buccaux associés au port du masque proviennent de la tendance à respirer par la bouche pour certaines personnes, ainsi que de la difficulté de boire assez d'eau et de s'hydrater suffisamment la bouche, explique la docteure Zainab Al-Mukhtar, chirurgienne dentiste. Cela est plus susceptible d'être le cas avec des masques qui sont étroitement ajustés autour du nez pendant un certain temps.»

Comme si cela n'était pas suffisant, la sécheresse induite par le port du masque pourrait également accroître le risque de caries. «La salive est impérative car elle contient de nombreuses propriétés antifongiques, qui agissent pour tuer toutes les mauvaises bactéries à l'origine des caries», explique la chirurgienne dentiste Sunny Sihra.

La corrélation entre le port du masque et la mauvaise haleine n'a pas encore été prouvée scientifiquement, mais le lien est logique et pourrait causer un nouveau type d'affections dans le sillage du Covid-19.

Les solutions pour une haleine fraîche

Fort heureusement, il existe des gestes à adopter pour contrer la mauvaise haleine. Arrêter de porter le masque n'en fait pas partie.

Buvez beaucoup d'eau. «Boire de l'eau tout au long de la journée permet de garder la bouche propre et d'éliminer les particules alimentaires présentes dans les dents, les gencives et tout autre partie de la bouche», affirme la docteure Sihdra.

Brossez-vous les dents deux fois par jour pendant au moins deux minutes. L'usage d'une brosse à dents électrique et de dentifrice au fluor est recommandé, tout comme l'usage de fil dentaire.

Consultez un·e dentiste une fois par an.

Consommez du chewing-gum (avec modération), cela aide à activer la production de salive.

Nettoyez votre masque après chaque utilisation à 60°C. Laissez votre bouche respirer sans le masque quand vous le pouvez, et dans le respect des gestes barrières.

Enfin, ne vous obnubilez pas plus que nécessaire sur l'odeur de votre haleine. «Le port d'un masque ne présente aucun risque pour la santé dentaire tant que vous restez hydraté et que vous suivez votre régime de soins dentaires à domicile», assure Dr Reena Wadia, parodontiste.