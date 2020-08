En Espagne, un Pissarro pillé par les nazis restera au musée

«Mon nom est clitoris», «I May Destroy You» et «PEN15», ces œuvres qui brisent les tabous féminins

Si la masturbation et les règles ont longtemps été les grandes absentes de la pop culture, de plus en plus de séries et de films explorent dans toute sa complexité la puberté côté filles.

Anaïs Bordages — 25 août 2020 — Temps de lecture : 8 min