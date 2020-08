Certaines lentilles pourraient ralentir l'avancée de la myopie chez les enfants

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Times

Le port de lentilles de contact bifocales peut ralentir la progression de la myopie chez les enfants, selon une nouvelle étude du JAMA relayée par The New York Times.

Les chercheurs ont réparti au hasard 294 enfants myopes, âgés en moyenne de 10 ans, en trois groupes: ceux du premiers portaient des lentilles de contact bifocales de forte puissance, ceux du deuxième des lentilles bifocales de puissance moyenne et ceux du troisième des lentilles de contact régulières à vision unique.

Les chercheurs leur ont fait passer des examens de la vue au début de l'étude, puis périodiquement pendant trois ans. La vision des enfants qui portaient les lentilles ordinaires se détériorait le plus, et il y avait peu de différence entre eux et ceux qui portaient les lentilles de puissance moyenne. Mais les enfants du premier groupe, qui portaient des lentilles bifocales de forte puissance, pouvaient voir l'équivalent de deux lignes plus bas sur le tableau standard des yeux.

Anticiper les complications

En cas de myopie, le globe oculaire s'allonge progressivement, d'avant en arrière, ce qui entraîne une vision floue à distance. Les enfants qui portaient les lunettes à double foyer de forte puissance avaient le globe oculaire le moins allongé, et ceux qui portaient les lentilles de contact régulières en avaient le plus.

L'auteur principal de l'étude, Jeffrey J. Walline, doyen associé pour la recherche à l'Ohio State College of Optometry, a déclaré que plus les enfants myopes sont nombreux, plus ils sont susceptibles d'avoir des complications menaçant la vue à l'âge adulte comme le glaucome, le décollement de la rétine et la cataracte.

«Les lentilles de contact ont des avantages pour les enfants, détaille le spécialiste. Ils aiment leur apparence, elles améliorent leur estime de soi et facilitent la participation à des activités de loisirs. Elles ralentissent également la progression de la myopie. Alors pourquoi ne pas les utiliser?»

Le port de ces lentilles pourrait également éviter une opération chirurgicale à l'âge adulte.