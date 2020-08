S'en sortir lors d'une dispute avec une personne narcissique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

Se disputer avec une personne narcissique peut s'avérer harassant. Leur personnalité se caractérise par un besoin constant d'être admirée et adulée, ainsi que par un manque d'empathie, selon la définition du manuel médical MSD. Dans un article de Vice, la docteure en psychologie Ramani Durvasula donne quelques conseils pour gérer au mieux un conflit avec un·e narcissique.

1. Connaître ses ruses

Connaître les stratagèmes employés par les personnes narcissiques peut s'avérer utile afin de savoir comment les contourner. Elles usent souvent des mêmes ruses pour faire dévier la dispute en leur faveur. Les narcissiques sont prêt·es à tout pour l'emporter. Pour ce faire, elles et ils chercheront par tous les moyens à rejeter la faute sur vous, à nier les faits et vous en faire douter (une technique de manipualtion appelée «gaslighting» en psychologie). Dans le cas où toutes ces précédentes techniques auront échoué, ils vous le feront payer en se réfugiant dans le mutisme et en vous ignorant.

2. Restez calme

Quoi qu'il arrive, restez calme même si la personne est en train de hurler et de crier. Comportez-vous comme si vous étiez avec un enfant dont vous tentez d'atténuer les crises de colère. Si vous perdez votre calme, le narcissique risque de vous reprocher votre comportement excessif, ce qui risque de vous laisser désorienté·e, en vous faisant douter de vous.

3. Ne vous expliquez pas

N'oubliez jamais que la personne narcissique n'écoute pas. Elle veut seulement gagner et vous faire sentir que vous avez tort pour réparer son ego fragile. Votre interlocuteur ne fera que nier et rejeter en bloc votre point de vue, quel qu'il soit. Gardez en tête votre objectif.

4. Faites confiance à votre point de vue

La technique du gaslighting ne peut fonctionner que si le doute s'insinue en vous et que nous n'avez pas assez confiance en votre position. Surtout, ne vous remettez pas en question si la personne affirme que vous êtes «trop sensible» ou que l'événement incriminé «ne s'est pas produit». N'essayez pas de la corriger. Gardez votre calme tout en sachant au fond de vous ce qui s'est réellement produit.

5. Ne déviez pas

Tenez-vous en toujours au point de départ du désaccord et sur ce qui l'a déclenché, ne vous laissez pas emporter par les disgressions de votre interlocuteur. Il s'agit là encore d'une ruse pour esquiver le problème initial à l'origine de la controverse.

Les narcissiques sont souvent des gens rancuniers et peuvent également se servir d'anciennes querelles pour vous faire culpabiliser. Ne le faites pas à votre tour. Pour avancer, vous pouvez utiliser la phrase suivante: «Oui, j'ai dit cela, et je sais que c'était difficile à l'époque... et j'aimerais que nous résolvions ce qui se passe correctement maintenant pour que nous puissions continuer à avancer.»

6. S'éloigner et ne plus répondre

Enfin, si vous sentez que la discussion tourne en rond et ne mène vraiment à rien, vous pouvez décider de partir en expliquant: «Ce n'est productif pour aucun de nous, alors faisons une pause» ou «je n'ai rien d'autre à dire à ce sujet».