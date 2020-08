Trois conseils pour bien étudier sans aller à l'université

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

Qui n'a pas souhaité un jour acquérir des connaissances et compétences en suivant un nouveau cursus scolaire? Mais faute de temps et d'argent, l'idée est peut-être vite tombée à l'eau. Dans un article, Vice explique à travers un guide comment apprendre depuis chez soi. Voici quelques conseils.

Organisez-vous

Faites un récapitulatif bref et précis de ce que vous souhaitez apprendre, pourquoi, et focalisez-vous sur un sujet qui vous intéresse. Un guide de l'Université du Wisconsin à Madison a établi une feuille de route en plusieurs étapes:

identifiez le type de connaissance à acquérir (une théorie conceptuelle, une procédure, des faits, etc.);

déterminez le niveau de connaissance que vous souhaitez atteindre selon les six niveaux de la pyramide de taxonomie de Bloom (se souvenir, comprendre, appliquer, analyser, évaluer, créer);

mettez en place une phase d'évaluation permettant de résumer et vérifier si la notion a été intégrée selon le niveau de connaissance recherché.

Prévoyez également un créneau dans votre emploi du temps, un budget et si vous le souhaitez, un groupe de travail. Organisez une routine avec des blocs réservés à tel ou tel apprentissage en lien avec votre objectif.

Ne vous fixez pas des horaires de travail trop importants et laissez-vous du temps pour respirer. Vous pouvez vous caler sur le volume horaire des cours de l'université pour vous donner quelques repères. Choisissez si vous préférez travailler chez vous, dans une bibliothèque, un café ou en groupe. Vous pouvez même alterner pour casser l'effet de routine. Enfin, il vous restera à déterminer votre budget (connexion internet, supports de cours, etc.).

Identifiez votre méthode

Il existe plusieurs façons d'apprendre: certaines personnes sont plutôt visuelles, d'autres fonctionnent à l'audition, d'autres encore ont besoin d'impliquer leur corps (méthode kinesthésique). À vous de trouver la vôtre. En suivant la méthode qui vous convient, vous pourrez progresser plus efficacement et plus rapidement.

Si vous avez une mémoire auditive, regarder et écouter des conférences sera le plus adapté. Si vous êtes plutôt axé·e sur le visuel, résumer les cours sous forme de fiches, schémas, cartes synthétiques (par exemple avec l'outil Creately) pourra vous aider. Pour celles et ceux qui ont une mémoire kinesthésique, marcher pendant que vous apprenez peut être une bonne méthode.

Découvrez les supports gratuits

De nombreuses ressources sur internet peuvent vous aider à constituer une liste de références à propos du sujet que vous souhaitez étudier, comme JSTOR, une source inestimable de textes en libre accès dans toutes les disciplines. C'est aussi le cas de Google Scholar, qui propose des versions PDF gratuites d'articles de qualité.

Vous pouvez également accéder à des e-books via le projet Gutenberg, l'une des sources les plus importantes et les plus anciennes d'e-books gratuits ou encore ManyBooks, une bibliothèque de livres en tout genre.