Le Brésil, laboratoire idéal de vaccins contre le Covid-19

Pour me soigner, je préfère un toubib juif comme moi

[BLOG You Will Never Hate Alone] Je dois être un gros raciste mais je me sens plus à mon aise auprès d'un praticien avec qui je partage un héritage commun. N'en déplaise à la Licra.

Laurent Sagalovitsch — 19 août 2020 — Temps de lecture : 2 min