Comment préparer les enfants à une rentrée scolaire un peu particulière

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

L'heure de la rentrée sonnera bientôt et l'on rangera pelles et seaux en plastique pour enfiler les cartables, direction l'école. Après plusieurs mois de confinement et de cours à la maison, la reprise pourrait être un moment difficile à passer.

La docteure Amanda Gummer, psychologue spécialisée dans l'enfance, tient pourtant à rassurer les parents: «Ce n'est pas parce que l'école en septembre pourrait être différente de celle de janvier que cela aura un impact de longue durée sur les enfants.» Mais comme pour chaque rentrée, la remise en place des rituels est importante. Voici donc quelques clés pour vous y atteler.

Réinstallez une routine

«Je recommande toujours aux parents de reprendre une routine avant la fin des vacances d'été, raconte Liat Hughes Joshi, experte en éducation. Cela aide leurs enfants à retrouver des heures de repas et de coucher qui correspondent davantage à celles de la période scolaire.»

Il n'est pas toujours facile de renouer avec les réveils matinaux. C'est pourquoi il est conseillé de s'y remettre progressivement et largement en amont de la rentrée, pour pouvoir effectuer la transition en douceur.

Prenez le temps de tout expliquer

La rentrée est un facteur de stress pour certains enfants et dans ce cas, l'apprentissage est bien plus difficile. Pour éviter tout incident ou crise de larmes, il faut préparer les écoliers à ce qui les attend.

Cette année, les choses risquent d'être différentes. Familiarisez vos enfants avec les procédures liées au Covid-19: plus d'autonomie, moins de contacts avec les instituteurs et institutrices, davantage de lavages de mains.

Si les explications sont un peu abstraites, l'utilisation de jouets peut être un excellent moyen d'illustrer les choses. «Les jouets offrent une véritable protection aux enfants lorsqu'il s'agit de révéler ce qu'ils ressentent, parce qu'ils peuvent prétendre qu'il s'agit du jouet et non d'eux», explique la docteure Gummer.

Lisez l'histoire du soir

Durant les vacances, et particulièrement l'été, on a tendance à oublier le rituel qu'est l'histoire du soir. Il a pourtant de nombreux avantages et permet d'installer un moment de calme avant le coucher. C'est aussi l'occasion de réadapter les plus petits à l'écoute attentive des histoires, comme à l'école.

Amanda Gummer suggère: «Vous pouvez leur poser quelques questions à la fin pour voir s'ils ont compris. Ou essayer de faire un casse-tête pour renforcer leur attention et leur concentration, et les aider à se familiariser avec ce type d'exercice.»

Soyez à l'écoute

Les enfants sont sujets à beaucoup de stress, affirme Gummer. La spécialiste conseille donc d'être à leur écoute et de leur rappeler que toutes les questions sont les bienvenues: «Jouez ensemble, lisez et donnez-leur l'opportunité de s'exprimer sur leurs inquiétudes. Laissez votre enfant diriger la conversation.»