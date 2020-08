La probabilité d’attraper le coronavirus dans un avion a été calculée

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Reprise du trafic aérien oblige, la question du risque de contamination à la maladie Covid-19 dans des espaces clos tels que les avions se pose. Jusqu'ici, personne n'avait pu établir une estimation, ni même une hypothèse quant à la probabilité d'être infecté en plein vol. C'est désormais chose faite.

L'on doit ce calcul à Arnold Barnett, professeur en Sciences du management ainsi qu'en statistiques au Massachusetts Institut of Technologie (MIT), considéré comme étant l'une des meilleures universités du monde.

Pour ce faire, il a pris en compte une multitude de facteurs, allant de la probabilité d'avoir une personne infectée dans l'avion, au risque que l'obligation du port du masque ne soit pas respectée et que les voyageur·euses entrent en contact.

Ainsi, Barnett avance que la probabilité de contracter la Covid-19 est d'environ 1 sur 4.300 sur un vol de deux heures rempli à pleine capacité, et de 1 sur 7.700 lorsque tous les sièges du milieu sont laissés vacants, rapporte Newsweek.

Il est toutefois important de noter que le professeur du MIT s'appuie sur les données des vols intérieurs aux États-Unis pour réaliser ces statistiques, et, selon les vols étudiés dans différents pays, cette probabilité proposée ici pourrait varier.

Éviter une contamination

Les compagnies aériennes sont bien conscientes du danger de contamination dans les avions et prennent des mesures pour limiter les risques, allant du port du masque obligatoire à l'assainissement de l'air dans les cabines.

Pour autant, le haut conseil de la santé publique estime qu'il est possible d'attraper le virus à travers les déplacements et les contacts dans l'avion, comme lorsque l'on se rend aux toilettes ou que l'on touche l'écran devant soi -bien que tout doive être désinfecté par la compagnie.

Ainsi, il est préférable de suivre quelques gestes simples qui réduiront au maximum le risque de transmission du virus pendant un vol. Pour se protéger malgré la promiscuité, le gel hydroalcoolique doit être votre compagnon de voyage indispensable afin de désinfecter votre espace ainsi que les toilettes à chaque fois que vous vous y rendez. Gardez le masque bien en place et ne l'enlevez que pour manger.

Enfin, il semblerait qu'il soit plus judicieux de choisir un siège près d'une fenêtre. Le côté hublot serait l'endroit de l'avion le plus sûr pour ne pas tomber malade selon une étude de l'université Emory, qui a observé le nombre de contacts que pouvaient avoir les passager·ères sur dix vols en pleine période de grippe. Résultat: les personnes installées sur les sièges côté fenêtre sont celles qui ont eu le moins de contacts et donc moins de risques de contracter un virus.