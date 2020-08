Joe Biden peut-il conquérir l'électorat afro-américain grâce à Kamala Harris?

Temps de lecture: 4 min

En choisissant la sénatrice Kamala Harris comme colistière et candidate à la vice-présidence, le candidat démocrate Joe Biden, 77 ans, pourrait gagner le vote de la jeunesse noire américaine.

Notre enquête sur les intentions de vote des femmes et hommes électeurs noirs et les indécis, publiée en juillet, montrait que seuls 47% des Afro-Américain·es de moins de 30 ans se positionnaient pour Biden. Mais avec Harris à ses côtés, les intentions de vote pour Biden passent à 73% dans ce même groupe. Une hausse significative, bien que moins importante comparée aux autres groupes d'âge.

La liste menée par Kamala Harris et Joe Biden pourrait ainsi devenir beaucoup plus attractive pour les jeunes noir·es américain·es qui représentent une proportion importante de ce que nous nommons l'électorat indécis. Or, le comportement de vote de ces derniers n'a rien à voir avec celui des générations précédentes.

Les votes indécis

La plupart des spécialistes définissent les électrices et électeurs indécis comme ceux dont le vote fluctue d'un parti à l'autre, d'une élection à l'autre, pouvant facilement changer d'avis et pesant ainsi lourdement dans la balance politique.

Selon les analyses, aux États-Unis, cette tranche de la population représente traditionnellement un électorat blanc et ouvrier plutôt originaire du Midwest américain. Soit, une population à séduire pour qui convoiterait la Maison-Blanche. Par opposition, les analystes perçoivent souvent l'électorat noir américain comme un bloc monolithique et loyal aux Démocrates, prêt à répondre aux moindres besoins du parti pourvu que les pasteurs donnent des directives pendant l'office.

Certes, ces représentations n'ont pas complètement disparu, mais, sur la base de trente ans de recherches sur les comportements électoraux, nous pouvons affirmer qu'elles sont aujourd'hui obsolètes.

Ces votantes et votants indécis du passé sont en voie de disparition –au Midwest comme ailleurs. Désormais, ce qui fait la différence et pèse dans la balance politique, est le fait de voter ou non. Ce qui nous amène à considérer plus en détail le vote de la communauté afro-américaine.

À LIRE AUSSI Kamala Harris, seule candidate démocrate à pouvoir battre Trump?

L'électorat noir

Notre récente enquête portait sur un échantillon de 1.215 Afro-Américain·es, vivant dans des États clefs sur le plan politique –Wisconsin, Pennsylvanie, Michigan, Floride, Caroline du Nord et Georgie. D'après nos résultats, les plus de 60 ans restent fidèles au Parti démocrate, non loin devant les 40-59 ans. Mais ce n'est pas le cas pour les moins de 30 ans (la moitié de notre échantillon).