Faites l'amour, mais de préférence avec un masque

La fondation caritative Terrence Higgins Trust (THT) a formulé une série de recommandations sur la sexualité en période de Covid-19. Parmi celles-ci, le port du masque pendant l'acte sexuel et un choix stratégique de positions sexuelles.

Son guide «How to» regorge aussi d'astuces pour limiter tout risque de contamination. La masturbation, le sexe en ligne et l'usage de sextoys y sont mis en avant, puisqu'ils permettent de faire l'amour de façon plus sécurisée, assure l'organisme.

L'étude menée par THT démontre que 84% des individus se sont abstenus d'avoir des rapports sexuels avec des gens extérieurs à leur logement pendant le confinement. On peut également y lire que le nombre de personnes à la recherche d'un·e partenaire sexuel·le a fortement baissé depuis mars dernier. Mais l'association caritative reconnaît que ces données risquent d'évoluer, car la situation ne peut se poursuivre indéfiniment.

Digue dentaire et lavage de mains

Selon la fondation, limiter les relations sexuelles à la personne avec qui vous partagez votre logement reste la solution la plus sûre. Si cela n'est pas possible, vous pouvez opter pour un·e partenaire régulièr·e, à qui vous assurerez l'exclusivité.

Faites-vous tester pour être sûr·e de ne pas avoir contracté la maladie; en cas de symptômes, abstenez-vous non seulement de sexe, mais aussi de contacts physiques.

Pour une pratique plus responsable, choisissez des protections comme le préservatif et la digue dentaire. Le Covid-19 se transmet par la salive, mais il a également été retrouvé dans des échantillons de selles et de sperme.

Si l'envie de vous faire plaisir avec un·e inconnu·e est insurmontable, THT recommande de porter un masque. C'est un peu inconfortable, mais il vous garantira une sécurité maximale. Privilégiez en outre des positions où vous ne serez pas directement face à l'autre personne. Le lavage des mains –pendant plus de vingt secondes– est une étape obligatoire avant et après l'acte.

«Le sexe est une partie très importante de la vie, et même si le Covid-19 n'est pas éliminé, nous devons tous trouver des moyens de satisfaire nos besoins de sexe et d'intimité en prenant en compte les risques», commente Michael Brady, le directeur médical du Terrence Higgins Trust.