Kermit et Piggy la cochonne ont fait leur temps

Avec mes enfants, nous étions en train de regarder Muppets Now, la nouvelle série des Muppets sur Disney+ quand, après une scène particulièrement tendue entre Piggy la cochonne et Kermit la grenouille, ma fille m'a demandé: «Mais ils sont mariés, non?»

«En fait, ils ont rompu», ai-je répondu. Dans la scène en question, Kermit était en train d'interviewer RuPaul et Piggy avait débarqué en plein milieu de l'entretien. Kermit pétait un plomb, Piggy faisait sa princesse et, une fois partie, RuPaul commentait «elle est tellement merveilleuse!», Kermit ronchonnait: «Je ne l'aurais pas dit comme ça.»

«Pourquoi est-ce qu'ils ont cassé?» a continué ma fille. «Je pensais qu'ils étaient LE couple des Muppets.» C'est donc là, parce que les parents doivent parfois dire des vérités difficiles à leurs enfants, que j'ai expliqué que Piggy et Kermit n'avaient rien d'un couple idéal. Qu'ils étaient un couple atroce et qu'ils l'ont toujours été. Peut-être que Muppets Now pourrait être l'occasion rêvée d'arrêter de nous réchauffer cette soupe.

Amour cochon

Même sans parler de leur incompatibilité anatomique qui, si elle est souvent l'objet de railleries, n'est pas un sujet dans un monde de marionnettes en feutre, ils sont radicalement opposés. Elle est une autrice à succès qui passe sa vie à parcourir le monde, c'est un pantouflard qui ne quitte jamais son marécage. Elle est une fashionista qui ne jure que par le luxe, c'est un nudiste. Elle est un tyran domestique alors que c'est lui son patron. Quel bordel!

Pire encore est leur incompatibilité émotionnelle. L'un est un renfrogné phobique de l'engagement, l'autre une dépendante affective, narcissique et psychopathe. Leur relation a débuté lors d'un dîner très romantique, durant lequel même un serveur malpoli n'avait pas réussi à tempérer leur enthousiasme l'un pour l'autre –et pour le muscat pétillant– et n'a cessé de se détériorer depuis.

Des années durant, ils ont alterné entre passion échevelée et brouilles théâtrales. Chacun a brisé le cœur de l'autre ou lui a envoyé une mornifle dans le nez. Un drame que traduisent des décennies de relation en dents de scie. Voilà un couple qui a connu plusieurs faux mariages, dont l'un où Piggy avait substitué Gonzo pour un vrai pasteur, et de multiples interviews dans lesquelles Piggy parle de Kermit comme de son mari alors que Kermit dément. Piggy a par ailleurs publiquement largué Kermit dans le Today Show et sur Twitter. Leurs réconciliations ont été dévoilées dans le magazine People, sur l'Instagram de Liam Hemsworth ou sur le tapis rouge des VMA. Franchement, c'est gênant.

Selon trois conseillers conjugaux interrogés cette année par le magazine Mel, le couple est en crise depuis belle lurette. «S'il y a ce niveau de conflit, c'est qu'ils ont besoin de l'aide d'un professionnel», résume la psychologue clinicienne Farrah Hauke. «Ils auraient besoin de travailler avec un conseiller conjugal et de faire un travail individuel pour identifier leur rôle et celui de leur partenaire dans le conflit.» Ce qui est bien sûr absurde, vu que Piggy se contenterait de tarter le thérapeute.

Clap de fin

Depuis peu, il semblerait que les créateurs des Muppets aient réalisé que la romance centrale de la franchise n'avait plus la cote. Dans la (courte) série des Muppets sur ABC, Kermit s'était fait une nouvelle copine, également une truie, nommée Denise –ce qui donnera lieu à un titre mémorable sur Jezebel «Pardon, mais pour qui se prend cette cochonne briseuse de ménage?» (Sous-titre: «Pas Piggy, c'est clair.») À la fin de la série, les personnages replongeaient dans leur schéma habituel, avec un final entièrement axé sur la question «vont-ils ou non remettre le couvert?» où l'on voyait d'autres Muppets inscrire des POUR et des CONTRE sur un tableau blanc tandis que Kermit essayait de se décider. L'épisode se terminait sur une sorte de cliffhanger, avec Kermit professant son amour pour Piggy dans un deus ex machina romantique. Le premier épisode de Muppets Now ne semble pas rattraper le coche, vu qu'ils y sont bons amis mais distants.

L'obsession des Muppettistes pour Piggy et Kermit s'est faite au détriment de quasiment tous les autres personnages. Bien sûr, Fozzie est brièvement sorti avec une humaine. Mais nous en savons si peu, entre autres, sur la grande histoire d'amour entre Gonzo et Camilla la poule, les aventures de Janice avec divers membres d'Electric Mayhem, voire ce qui se passe réellement entre le Dr Bunsen Honeydew et Beaker. Que le couple vedette la partage un peu!

Qu'importe le surnom que vous lui donnez: Friggy, Permit, Hogwarts. S'il a pu être marrant de voir une cochonne éperdue taper sur une grenouille pusillanime, aujourd'hui, c'est bêtement épuisant. L'heure de la retraite a sonné depuis longtemps.