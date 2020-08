8 astuces pour survivre à la canicule

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Si vous vous demandez comment résister à l'épisode caniculaire sévissant actuellement en Europe, un article du HuffPost britannique livre quelques recommandations.

1. Mouillez-vous le corps

Une étude préliminaire de l'université de Sydney publiée en 2019 dans le Journal of the American Medical Association suggère de s'appliquer de l'eau froide à l'aide d'une éponge ou de ses mains sur les bras, les jambes, le dos et le visage. Plonger ses pieds jusqu'aux chevilles dans une bassine d'eau froide est aussi conseillé.

«Habituellement, on dit simplement aux gens de boire de l'eau, mais nos résultats montrent que la perte suplémentaire de chaleur par évaporation que vous pouvez obtenir en appliquant également de l'eau sur le corps avec une éponge peut faire la différence», développe Ollie Jay, coauteur de l'étude.

2. Fermez les fenêtres et les volets

Cela vous permettra de garder votre intérieur plus frais, surtout si votre logement est exposé au soleil.

Il arrive que l'extérieur soit moins chaud que l'intérieur; si tel est le cas, sortez vous rafraîchir dans des endroits à l'ombre, avec des arbres.

3. Buvez beaucoup d'eau

La déshydratation reste le principal risque en période de canicule, absorbez donc beaucoup d'eau.

Il est tentant de penser que boire de l'eau bien fraîche ou des boissons glacées peut aider à refroidir le corps, mais en réalité, cela n'est pas très utile: pour résorber la différence de température avec le liquide, le corps va surcompenser.

4. Avalez une boisson chaude

Le conseil peut sembler paradoxal, mais boire une boisson chaude (infusion, thé) permet d'augmenter la transpiration et lorsque la sueur s'évapore, vous profitez d'un effet rafraîchissant.

Attention toutefois à ne pas consommer de boisson chaude en période de canicule dans un endroit très humide, où l'évaporation serait bloquée.

5. Mangez des fruits et légumes

En 2012, la biochimiste Shirley Corriher recommandait de privilégier les fruits et les légumes comme le céleri, le melon ou le concombre, car ils contiennent beaucoup d'eau. La nourriture épicée est également une bonne idée, parce qu'elle contient de la capsaïcine, un composé chimique qui provoque la transpiration.

La spécialiste déconseille en revanche les glaces, le corps devant faire davantage d'efforts pour les digérer: «Ça vous rafraîchit quand vous les mangez, mais hélas, ça ne dure pas», précise-t-elle.

6. Placez judicieusement votre ventilateur

Installez votre ventilateur près de l'endroit où vous êtes assis·e pour qu'il souffle directement sur vous. La nuit, placez-le devant votre fenêtre ouverte, pour pousser l'air frais à l'intérieur de votre chambre.

Si vous n'avez pas de ventilateur, mouillez un drap et accrochez-le à la fenêtre: l'air passera à travers et rafraîchira la pièce.

7. Mettez vos draps au frigo

Placez vos draps dans un sac en plastique et conservez-le au réfrigérateur durant la journée.

8. Congelez votre bouillotte

Remplissez une bouillotte et laissez-la pendant une heure au congélateur avant d'aller vous coucher. Glissez-la ensuite sous vos draps pour refroidir le lit.