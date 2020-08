Peut-on changer le goût de nos sécrétions sexuelles?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Mic

Tout le monde a des préférences culinaires. Eh bien en matière de sexualité, c'est un peu similaire: vous n'aimez pas tous les goûts, c'est naturel.

Mais est-il possible de modifier la saveur de son sperme ou de ses sécrétions vaginales? Et surtout, d'où viennent ces différences? Le site américain Mic s'est penché sur la question.

Sperme sucré, cyprine acide

L'éjaculat est un mélange de spermatozoïdes, de sécrétions issues de la prostate et de la vésicule séminale. Il contient un cocktail de protéines, d'acide citrique, de fructose, de vitamines, de minéraux, de fluides alcalins et de diverses enzymes fournissant l'énergie et la protection nécessaire à la survie du sperme dans le système reproducteur féminin, explique l'urologue Justin Houman à Mic. Sa couleur peut varier du blanc grisâtre au jaunâtre.

Les sécrétions vaginales, pour leur part, ne sont pas si différentes de l'éjaculat que ce que l'on pourrait penser. Prenez leur couleur, par exemple: elle peut également varier jusqu'à une nuance de jaune très clair. Leur composition est toute aussi diversifiée, et leur texture fluctue du liquide à la substance gluante et légèrement épaisse.

En ce qui concerne le goût du sperme, on n'est pas vraiment dans le registre de la salade de fruits. «Certaines personnes le trouveront sucré, en raison d'un fort taux de fructose», note Justin Houman, qui ajoute que l'on peut percevoir des notes métalliques ou amères dûes à la composition de l'éjaculat.

Les sécrétions vaginales ont quant à elles une saveur plus acide, souligne Veronica Alvarez-Galiana, cheffe d'un service d'obstétrique et de gynécologie en Floride. Si le vagin dégage une forte odeur nauséabonde, cela peut être le signe d'une infection bactérienne, précise-t-elle.

L'hygiène avant tout

Si vous n'êtes pas fan du goût et de l'odeur naturelle des fluides corporels de votre partenaire, il existe bien quelques petites astuces à utiliser pour les améliorer.

Une multitude de cachets se vantent de changer la saveur de la cyprine ou du sperme, mais ne soyez pas dupes: l'efficacité de ces procédés est rarement prouvée et validée par le corps médical.

Des méthodes naturelles sont néanmoins très populaires sur les réseaux sociaux. Sortez les ananas et les oranges: la consommation de fruits acides pourrait aider à baisser le pH de votre corps et ainsi modifier votre goût –même si une fois encore, rien n'est formellement prouvé.

À l'inverse, les asperges et l'ail sont réputés pour donner à l'urine, et par extension aux sécrétions sexuelles, une odeur puissante et désagréable. Si vous prévoyez une partie de jambes en l'air, ne forcez pas sur ces aliments.

À la recherche du goût parfait, vous devrez toutefois garder à l'esprit que rien ne vaut une hygiène irréprochable. Il ne s'agit pas de laver votre vulve au nettoyeur haute pression, ce qui est très dangereux, mais de se nourrir d'aliments sains et de boire beaucoup d'eau.

Il en va de même pour le goût du sperme, qui sera bien meilleur si vous évitez les produits nocifs comme la cigarette.