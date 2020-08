Qu'a tweeté Trump cette semaine? Chronique du 27 juillet au 2 août

Temps de lecture: 21 min

Avertissement: cette chronique non exhaustive se base sur les tweets de la semaine jugés les plus pertinents. L'homme le plus puissant du monde a une production si pléthorique que l'analyse de toutes ses productions numériques nécessiterait des jours et des nuits de décorticage et de labeur selon des conditions de travail dénoncées par les conventions de Genève.

Cette semaine, le président américain remonté tel un coucou tweete et retweete comme un dingue dans une envolée furax qui s'achève sur un cri de mort.

Lundi 27 juillet

Trump commence la semaine très remonté contre les anarchistes et les protestataires qui mettent le souk à Portland. Dans cette ville de l'Oregon où les manifestations ne cessent pas depuis deux mois, le maire lui-même a été gazé et un grand nombre de manifestant·es s'érigent contre l'envoi par le président de policiers fédéraux. Les scènes de chaos se succèdent et le gazage par la police de «mamans» venues manifester pacifiquement envoie un message peu propice à l'apaisement.

Anarchists, Agitators or Protestors who vandalize or damage our Federal Courthouse in Portland, or any Federal Buildings in any of our Cities or States, will be prosecuted under our recently re-enacted Statues & Monuments Act. MINIMUM TEN YEARS IN PRISON. Don’t do it! @DHSgov — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2020

«Les Anarchistes, Agitateurs ou Manifestants qui vandalisent ou abîment notre Tribunal Fédéral à Portland, ou un quelconque Bâtiment Fédéral de nos Villes ou de nos États, seront poursuivis selon les termes de notre loi récemment re-promulguée sur les Statues et les Monuments. MINIMUM DIX ANS DE PRISON. Ne le faites pas! @DHSgov»

«Où est la JUSTICE?»

...se demande le président, qui ne devrait pas tarder à le savoir s'il n'est pas réélu en novembre et qu'il perd son immunité présidentielle. (Là, il se demande comment il est possible qu'Obama ne soit pas poursuivi alors qu'il a espionné sa campagne. C'est probablement parce que personne ne peut le prouver, mais je ne suis pas spécialiste.)

Mardi 28 juillet

Ce mardi, Trump est remonté contre l'injustice et le manque d'amour.

«Personne ne m'aime», s'est plaint Caliméro Trump lors d'une conférence de presse ce mardi. Alors que les gens aiment le Dr Fauci, ce qu'il ne s'explique pas. C'est vraiment trop injuste. Et sur Twitter? Pas mieux.

So disgusting to watch Twitter’s so-called “Trending”, where sooo many trends are about me, and never a good one. They look for anything they can find, make it as bad as possible, and blow it up, trying to make it trend. Really ridiculous, illegal, and, of course, very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2020

«Si dégoûtant de voir les prétendues “Tendances” de Twitter, avec teeeeeellement de tendances qui me concernent et qui ne sont jamais positives. Ils cherchent tout ce qu'ils peuvent trouver, le rendent aussi mauvais que possible et en font des caisses, en essayant d'en faire une tendance. Vraiment ridicule, illégal et, bien sûr, très injuste!»

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2020

«RENDEZ SA GRANDEUR À L'AMÉRIQUE!»

Si Trump aime beaucoup parler en slogans, il a aussi un certain talent de conteur apocalyptique. On note dans ce double tweet qu'il parvient à aborder bon nombre de sujets dans une seule et unique vision d'horreur: les médias, les manifestant·es, la super police, Joe Biden, les marchés en danger, le virus et enfin, la promesse de jours nouveaux.

....would destroy our American cities, and worse, if Sleepy Joe Biden, the puppet of the Left, ever won. Markets would crash and cities would burn. Our Country would suffer like never before. We will beat the Virus, soon, and go on to the Golden Age - better than ever before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2020

«Les médias Fake News essaient de présenter les “manifestants” de Portland et de Seattle comme des gens merveilleux, gentils et innocents qui font juste une petite promenade. En réalité, ce sont des Anarchistes et des Agitateurs malades et dérangés que nos géniaux Policiers et Policières peuvent facilement maîtriser, mais qui détruiraient nos villes américaines, et pire encore, si Joe Biden l'endormi, le pantin de la Gauche, venait à gagner. Les marchés s'effondreraient et les villes brûleraient. Notre Pays souffrirait comme jamais. Nous vaincrons le Virus, bientôt, et passerons à l'Âge d'Or – mieux que jamais!»

Mais aujourd'hui, Trump est aussi remonté contre «Big Pharma», sans doute après avoir vu un spot critiquant l'augmentation des primes Medicare. Il se trouve aussi qu'il a invité des chefs d'entreprise de compagnies pharmaceutiques à la Maison-Blanche, et qu'ils ont décliné l'invitation. Voici l'ire présidentielle:

....be able to produce what I have. So when you see those nasty ads from Big Pharma remember, the only reason they are going all out is the massive PRICE REDUCTIONS you are getting - not good for them. Plus, I was only President in 51 years that got a Prescription D reduction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2020

«Big Pharma diffuse des spots à la télé pour essayer de prouver que j'augmente le prix des médicaments sur ordonnance des seniors. Ce spot est mensonger! Ce que j'ai fait conduira à une RÉDUCTION de 50% des prix, au moins, & Big Pharma n'est pas content. Aucun autre président ne serait capable de produire comme moi. Alors quand vous voyez ces horribles spots de Big Pharma, souvenez-vous, leur seule raison d'être c'est les énormes RÉDUCTIONS DE PRIX que vous obtenez – c'est pas bon pour eux. En plus, je suis le seul président en 51 ans à avoir obtenu une réduction des Prescription D!» [Référence au Medicare Part D, une allocation pour les médicaments sur ordonnance mise en place en 2006 et destinée aux personnes âgées, ndlr.]

Mercredi 29 juillet

Aujourd'hui, c'est contre l'anarchie et le chaos que Donald Trump est remonté:

LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020

«LA LOI ET L'ORDRE!»

Mais aussi contre devinez qui:

Sleepy Joe Biden is just a Trojan Horse for the Radical Left Agenda. He will do whatever they want! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020

«Joe Biden l'Endormi n'est qu'un Cheval de Troie pour le Programme de la Gauche radicale. Il fera tout ce qu'ils veulent!»

Contre Fox News, aussi (la relation «je t'aime moi non plus» qu'il entretient avec cette chaîne est digne des meilleurs épisodes de Dallas) :

I was on Air Force One flying to the Great State of Texas, where I just landed. It is AMAZING in watching @FoxNews how different they are from four years ago. Not even watchable. They totally forgot who got them where they are! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020

«J'étais dans @AirForceOne_HQ direction le Grand État du Texas. C'est INCROYABLE en regardant @FoxNews [de voir] à quel point ils ont changé en quatre ans. Même pas regardable. Ils ont totalement oublié qui les avait conduits là où ils sont!»

Remonté contre le Congrès, qui prend sa part de volée de bois vert:

If Congress doesn’t bring fairness to Big Tech, which they should have done years ago, I will do it myself with Executive Orders. In Washington, it has been ALL TALK and NO ACTION for years, and the people of our Country are sick and tired of it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020

«Si le Congrès n'est pas juste avec les Big Tech, ce qu'il aurait dû être il y a des années, je le ferai moi-même à coups de Décrets. À Washington ça n'a été QUE DU BLABLA et ZÉRO ACTION pendant des années, et le peuple de notre pays en a plus que marre!»

Et soudain, un peu de douceur dans ce monde de brutes. Trump témoigne son affection aux familles qui veulent réaliser leur rêve américain de banlieusards moyens, et les rassure: grâce à lui, fini les Noir·es et les pauvres qui s'installent à côté de leur pavillon modèle.

I am happy to inform all of the people living their Suburban Lifestyle Dream that you will no longer be bothered or financially hurt by having low income housing built in your neighborhood... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020

«Je suis heureux d'informer tous ceux qui vivent leur Rêve de Vie en Banlieue que vous ne serez plus embêtés ou gênés financièrement à cause de la construction de logements bon marché dans votre quartier. Le prix de vos maisons va grimper en fonction du marché, et la criminalité descendre. J'ai abrogé le règlement AFFH Obama-Biden. Profitez-en bien!»

Mais ce moment rose est de courte durée (et cette journée est décidément bien longue). Trump, de nouveau remonté contre les compagnies pharmaceutiques et leurs vidéos pas sympas, en remet une couche:

...With Biden, drug prices will quadruple! After many years, the game is finally up for Big Pharma, and they’re NOT HAPPY about it! Please understand that when you see their negative ads! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020

«Les entreprises pharmaceutiques dépensent des millions de dollars dans des spots contre moi, uniquement parce que je fais baisser massivement le prix des médicaments, 50% et plus! Avec Biden, le prix des médicaments va quadrupler! Biden et Obama ont dit pendant huit ans qu'ils le feraient et ne l'ont jamais fait. Au bout de nombreuses années, la partie est enfin terminée pour Big Pharma et ça ne les rend PAS CONTENTS! Comprenez bien ça quand vous voyez leurs spots négatifs!»

Enfin, il est également remonté contre le maire de Portland et la gouverneure de l'Oregon:

...do not stop the Crime and Violence from the Anarchists and Agitators immediately, the Federal Government will go in and do the job that local law enforcement was supposed to do! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020

«Si le Gouvernement fédéral et ses géniales Forces de l'Ordre (Homeland) n'étaient pas allés à Portland il y a une semaine, il n'y aurait plus de Portland – elle aurait été brûlée et anéantie. Si le maire et la Gouverneure n'arrêtent pas immédiatement la criminalité et la violence des Anarchistes et des Agitateurs, le Gouvernement Fédéral interviendra et fera le travail que la police locale était censée faire!»

Heureusement:

Great to be in Texas! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020

«C'est génial d'être au Texas!»

(Comme disait Monsieur Kennedy.)

Cet interminable mercredi, Trump est remonté contre le vote par correspondance, objet de toutes les fraudes électorales. S'il perd en novembre, ce sera à cause de ça, n'allez pas chercher plus loin:

New York Mail-In voting is in a disastrous state of condition. Votes from many weeks ago are missing - a total mess. They have no idea what is going on. Rigged Election. I told you so. Same thing would happen, but on massive scale, with USA. Fake News refuses to report! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020

«Le vote par Correspondance de New York est dans un état catastrophique. Des bulletins datant de plusieurs semaines manquent – c'est le bazar total. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Élections truquées. Je vous l'avais bien dit. La même chose adviendrait, mais à une échelle gigantesque, avec les USA. Les Fake News refusent d'en parler!»

Et L'Allemagne dans tout ça? se demande absolument personne. Eh bien l'Allemagne va voir plein de soldats américains quitter son sol, ça lui apprendra à pas payer sa quote-part à l'ONU, fulmine un Trump très remonté contre Merkel (qui a refusé sa proposition de convoquer le G7 à Washington pour cause de coronavirus, mais c'est forcément une coïncidence).

(Le saviez-vous? Le papy de Donald était allemand.) (Il géra aussi, un temps, un restaurant et un bordel au Canada, mais ça n'a rien à voir.)

Germany pays Russia billions of dollars a year for Energy, and we are supposed to protect Germany from Russia. What’s that all about? Also, Germany is very delinquent in their 2% fee to NATO. We are therefore moving some troops out of Germany! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020

«L'Allemagne paie des milliards de dollars par an à la Russie pour l'Énergie, et nous sommes censés protéger l'Allemagne de la Russie. C'est quoi cette histoire? Et puis, l'Allemagne paie très mal les 2% qu'elle doit à l'OTAN. Par conséquent nous retirons des soldats d'Allemagne!»

Jeudi 30 juillet

Aujourd'hui, Trump a épinglé quelques heures ce tweet qui propose une idée nouvelle: et pourquoi ne pas reporter les élections à plus tard? (Il n'en a pas le pouvoir, mais l'émotion a été vive à la suite de cette saillie.)

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

«Avec le Vote par Correspondance Universel (pas le Vote sur Demande, qui est bien), 2020 verra l'Élection la plus INEXACTE & FRAUDULEUSE de l'histoire. Une grande honte pour les USA. Reportez les Élections jusqu'à ce que les gens puissent voter correctement et en toute sécurité???»

Car aujourd'hui, c'est contre cette forme de vote qu'il est remonté, ça se confirme:

Mail-In Voting is already proving to be a catastrophic disaster. Even testing areas are way off. The Dems talk of foreign influence in voting, but they know that Mail-In Voting is an easy way for foreign countries to enter the race. Even beyond that, there’s no accurate count! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

«Le Vote par Correspondance s'avère déjà une catastrophique catastrophe. Même les zones tests marchent très mal. Les Dems parlent d'influence étrangère pour le vote, mais ils savent que le Vote par Correspondance permet facilement aux pays étrangers d'entrer dans la course. Même au-delà de ça, il n'y a pas de compte exact!»

Puis, toujours dans la série «courant de conscience présidentiel», un tweet à la fois plein de rigueur et de sobriété.

Major China Virus flare ups in many of the countries that the Fake News was touting as doing so well. Some of these countries are now a disaster. Lamestream Media doesn’t want to report this. Also, highly inaccurate numbers being reported by many other countries!!! @WSJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

«Grandes flambées de Virus Chinois dans plein de pays dont les Fake News prétendaient qu'ils s'en sortaient si bien. Certains sont désormais catastrophiques. Les Merdias ne veulent pas raconter ça. Et aussi, beaucoup d'autres pays citent des chiffres très inexacts!!! @WSJ»

Sinon, je vous ai dit que Trump était remonté contre la gouverneure de l'Oregon, les anarchistes et les agitateurs?

Kate Brown, Governor of Oregon, isn’t doing her job. She must clear out, and in some cases arrest, the Anarchists & Agitators in Portland. If she can’t do it, the Federal Government will do it for her. We will not be leaving until there is safety! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

«Kate Brown, la Gouverneure de l'Oregon, ne fait pas son travail. Elle doit évacuer et parfois arrêter les Anarchistes & Agitateurs de Portland. Si elle n'en est pas capable, le Gouvernement Fédéral le fera à sa place. Nous ne partirons pas tant que la sécurité ne sera pas assurée!»

Quant à sa colère contre Big Pharma, «ça s'en va et ça revient», comme disait le poète:

Drug prices will soon be lowered massively. Big Pharma (Drug Companies) are advertising against me like crazy because lower prices mean less profit. When you watch a Fake Ad, just think lower drug prices!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

«Les prix des médicaments vont bientôt diminuer massivement. Big Pharma (les entreprises pharmaceutiques) n'arrête pas de faire des pubs contre moi parce que des prix plus bas veulent dire moins de profit. Quand vous regardez un Faux Spot, pensez juste à des médicaments moins chers!»

Brusquement, pub. Mon tweet trumpien préféré de la semaine, c'est celui-ci:

Support Patio Pizza and its wonderful owner, Guy Caligiuri, in St. James, Long Island (N.Y.). Great Pizza!!! @Varneyco — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

«Soutenez Patio Pizza et son merveilleux propriétaire, Guy Caligiuri, à St. James, Long Island (N.Y.). Super Pizza!!! @Varneyco»

Pourquoi? Parce qu'il me rappelle ça:

Trump commence-t-il à être mal à l'aise avec l'idée qu'il pourrait perdre en novembre? Le sujet des élections est TRÈS PRÉSENT aujourd'hui:

Glad I was able to get the very dishonest LameStream Media to finally start talking about the RISKS to our Democracy from dangerous Universal Mail-In-Voting (not Absentee Voting, which I totally support!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

«Je suis content d'avoir réussi à faire en sorte que les très malhonnêtes Merdias commencent enfin à parler des RISQUES du dangereux Vote par Correspondance Universel pour notre Démocratie (pas le Vote par Correspondance sur Demande que je soutiens à fond!)»

Must know Election results on the night of the Election, not days, months, or even years later! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

«Il faut connaître les résultats des Élections le soir des Élections, pas des jours, des mois ou même des années plus tard!»

We are going to WIN the 2020 Election, BIG! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

«On va GAGNER les Élections de 2020, DRÔLEMENT! #MAGA»

Vendredi 31 juillet

Aujourd'hui, c'est contre les immigrants clandestins que Trump est remonté.

As the Wall goes up, illegal crossings go down. This past week we built over 10 miles of Wall at our Southern Border. We now have 256 miles of NEW Wall and we are on track to have 300 miles completed by the end of August! pic.twitter.com/AWl0dYfY1w — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

«À mesure que le Mur s'érige, le nombre de passages clandestins baisse. Cette semaine nous avons construit plus de 15 kilomètres de Mur à notre Frontière Sud. Nous avons désormais 411 kilomètres de NOUVEAU Mur et sommes sur le point d'avoir terminé 480 kilomètres d'ici à fin août!»

Il s'énerve aussi contre un député qui a, d'après lui, la comprenette bancale, parce qu'il pense que les malades du coronavirus sont imputables au coronavirus alors que c'est de la faute du dépistage s'ils sont si nombreux (c'est vrai qu'il doit en avoir assez de répéter tout le temps la même chose):

.....Our massive testing capability, rather than being praised, is used by the Lamestream Media and their partner, the Do Nothing Radical Left Democrats, as a point of scorn. This testing, and what we have so quickly done, is used as a Fake News weapon. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2020

«Est-ce que quelqu'un peut expliquer au député Clyburn, qui ne pige rien, que le graphique qu'il a montré indiquant davantage de CAS aux US qu'en Europe, c'est parce que nous dépistons BEAUCOUP PLUS que n'importe quel autre pays du Monde. Sans dépistage ou avec de mauvais tests, nous n'afficherions que très peu de CAS. Notre capacité de dépistage massive, au lieu d'être applaudie, est utilisée par les Merdias et leur partenaire, les Démocrates Feignasses Radicaux de Gauche, comme objet de mépris. Ce dépistage, et ce que nous avons fait si vite, est utilisé comme une arme de Fake News. C'est triste!»

En cette fin juillet, l'Amérique est déchirée par un problème administratif et législatif qui a pour conséquence de priver de revenus des millions d'Américain·es. Les allocations versées chaque semaine par le gouvernement prennent fin ce vendredi et au Congrès, républicain·es et démocrates ne parviennent pas à se mettre d'accord sur son renouvellement. «Nous ne partageons pas les mêmes valeurs», a expliqué Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants. En gros, les républicain·es proposent une solution à court terme qui ne convient pas aux démocrates qui veulent des garanties à plus longue échéance et à plus grande échelle. Traduction par le président américain:

Pelosi & Schumer have no interest in making a deal that is good for our Country and our People. All they want is a trillion dollars, and much more, for their Radical Left Governed States, most of which are doing very badly. It is called a BAILOUT for many years of bad Dem Mgmt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2020

«Ça n'intéresse pas Pelosi & Schumer de conclure un accord qui soit bon pour notre Pays et notre Peuple. Tout ce qu'ils veulent c'est 1.000 milliards de dollars, et bien plus encore, pour leurs États Gouvernés par la Gauche Radicale, dont la plupart s'en sortent très mal. Ça s'appelle un SAUVETAGE FINANCIER pour de nombreuses années de mauvaise gestion démocrate!»

Pelosi & Schumer blocked desperately needed unemployment payments, which is so terrible, especially since they fully understand that it was not the workers fault that they are unemployed, it’s the fault of China! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2020

«Pelosi & Schumer ont bloqué des allocations chômage désespérément nécessaires, ce qui est vraiment affreux, surtout qu'ils comprennent très bien que ce n'est pas de la faute des travailleurs s'ils sont au chômage, c'est de la faute de la Chine!»

The Democrats are holding back the $1,200 to $3,400 (family of four) checks that were ready to be sent out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2020

«Les démocrates retiennent les chèques de 1.200$ à 3.400$ (pour une famille de quatre personnes) qui étaient prêts à partir!»

Samedi 1er août

C'est le week-end, enfin. Pas de golf aujourd'hui, mais une petite réécriture de l'histoire, où l'on apprend que Trump, remonté contre Obama, l'a battu en 2016 (et moi je suis la reine d'Angleterre):

We beat Obama 4 years ago, he worked harder than Crooked Hillary, and we’ll do it again! https://t.co/oaqnlkr7bW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2020

«On a battu Obama il y a 4 ans, il avait travaillé plus dur que Hillary l'Escroc, et on le refera!»

Sinon, on sait enfin pourquoi les États-Unis affichent plus de cas de coronavirus que les autres pays:

We have more Cases because we do more Testing. It’s Lamestream Media Gold! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2020

«On a plus de Cas parce qu'on dépiste plus. C'est de l'Or en Barre pour les Merdias!»

Trois heures après le premier tweet anti-Obama, Trump se souvient tout à coup que c'était la dame blonde, son adversaire il y a quatre ans:

Obama worked harder for Hillary Clinton and the losing Clinton Campaign than she worked for herself! Now he’s working with Sleepy Joe - will be same result. MAGA is energized like never before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2020

«Obama a travaillé plus dur pour Hillary Clinton et la Campagne perdante de Clinton qu'elle n'a travaillé pour elle-même! Maintenant il bosse pour Joe Gros Dodo – le résultat sera le même. MAGA est énergisé comme jamais!»

Réaction énervée à un tweet de CBS relatant les propos du Dr Fauci, qui indique que l'Europe a moins de cas de contaminations par le Covid que les États-Unis, après avoir fermé son économie à 95% contre 50% outre-Atlantique:

Wrong! We have more cases because we have tested far more than any other country, 60,000,000. If we tested less, there would be less cases. How did Italy, France & Spain do? Now Europe sadly has flare ups. Most of our governors worked hard & smart. We will come back STRONG!



:: https://t.co/hhwYOrnWZn — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2020

«Faux! Nous avons davantage de cas parce que nous avons bien plus dépisté que n'importe quel autre pays, 60.000.000. Si nous dépistions moins, il y aurait moins de cas. Comment ont fait l'Italie, la France & l'Espagne? Malheureusement, il y a de nouvelles flambées en Europe. La plupart de nos gouverneurs ont travaillé dur & intelligemment. Nous reviendrons PLEINS DE FORCE!»

Point éco. Trump tient beaucoup à faire voter une réduction des charges salariales pour aider la population. Il n'a apparemment pas compris qu'une telle démarche ne favoriserait que celles et ceux qui travaillent encore (30 millions de personnes sont au chômage) et diminuerait encore davantage les revenus de l'État fédéral qui a déjà déboursé 3.000 milliards de dollars pour compenser les pertes de revenus liées aux conséquences du Covid.

Payroll Tax Cut plus Dollars! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2020

«Des Réductions de Charges Salariales plus des Dollars!»

“Biden to raise taxes by 3 Trillion Dollars.” Actually, it will be much more than that, and much of it on nonsense. Markets and your 401k’s will CRASH. Jobs will disappear! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2020

«“Biden augmentera les impôts de 3.000 Milliards de dollars.” En réalité ce sera bien plus que ça, dont une grande partie pour des absurdités. Les marchés et vos 401k vont s'effondrer! Les emplois disparaîtront!»

Et pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique:

Big flare ups in Europe. Fake News USA doesn’t like talking about this! https://t.co/7TR2hosXqZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

«De grosses reprises [du virus] en Europe. Les Fake News des USA n'aiment pas en parler!»

Bref:

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

«RENDEZ SA GRANDEUR À L'AMÉRIQUE!»

Dimanche 2 août

Dimanche, jour du Seigneur (et on sait à quel point Trump est attaché aux valeurs chrétiennes), le président est remonté contre Djokhar Tsarnaïev, l'auteur de l'attentat du marathon de Boston d'avril 2013. On le serait à moins: trois morts et plus de 140 blessés. Or, une cour d'appel fédérale vient d'annuler la condamnation à mort du terroriste. Le président américain, qui n'a jamais caché son adhésion à la peine capitale, demande justice dans un tweet qui ressemble davantage à un appel à la vengeance aux relents de loi du talion. (Trump fait partie de ces Américains à la fois anti-avortement (sous le prétexte que cela revient à supprimer une vie humaine) et pro-peine de mort que cette dissonance cognitive n'empêche pas de dormir.)

Death penalty! He killed and badly wounded many. Justice! https://t.co/WM9Vw26a21 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

«Peine de mort! Il a tué et terriblement blessé plein de gens. Justice!»

Comment résumer les valeurs d'un homme comme Donald Trump? Ce n'est pas toujours aisé mais heureusement, il laisse des indices dans ses tweets, tels les cailloux du Petit Poucet:

Was in the Great State of Texas this week and explained that the Radical Left Do Nothing Democrats, headed up by their great leader, Sleepy Joe Biden (who never leaves his basement), are strongly against “Oil, Gas, Guns, & God”. Must be tough to win Texas on that platform! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

«J'étais dans le Super État du Texas cette semaine et j'ai expliqué que les Démocrates Feignasses de la Gauche Radicale, dirigés par leur grand chef, Joe Biden l'Endormi (qui ne quitte jamais son sous-sol) sont à fond contre “le Pétrole, le Gaz, les Armes & Dieu”. Ça doit être compliqué de gagner le Texas avec un programme pareil!»

C'est bientôt l'heure du golf, les doigts présidentiels tapent compulsivement quelques messages édifiants et remontés. Je ne peux m'empêcher de penser au passage du livre de Mary Trump, Too Much and Never Enough, où elle explique que pour le père de Trump, Fred, et pour son fils, dans la vie il ne peut y avoir qu'un seul gagnant et que tous les autres doivent perdre. Donc, si les contaminations augmentent dans les autres pays, ce ne peut être qu'une bonne nouvelle pour les États-Unis.

Big China Virus breakouts all over the World, including nations which were thought to have done a great job. The Fake News doesn’t report this. USA will be stronger than ever before, and soon! https://t.co/pZwjvgmVTO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

«Grosses éruptions du Virus Chinois dans le Monde entier, y compris dans des pays dont on pensait qu'ils s'en étaient super bien sortis. Les Fake News n'en parlent pas. Les USA seront plus forts que jamais, et bientôt!»

Enfin, un club dans une main et sa casquette dans l'autre, avant de partir sur le green en ce beau dimanche de pandémie/crise économique/bouleversements sociaux, le président écrit (le plus important est en très gros, pour les presbytes qui lui en savent gré):

When you see the Drug Companies taking massive television ads against me, forget what they say (which is false), YOU KNOW THAT DRUG PRICES ARE COMING DOWN, BIG. Favored Nations Clause means USA will pay the lowest price of any nation in the World. Never done before. Watch!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

«Quand vous voyez les Entreprises Pharmaceutiques qui font d'énormes campagnes de pub contre moi, oubliez ce qu'elles disent (qui est faux), VOUS SAVEZ QUE LES PRIX DES MÉDICAMENTS BAISSENT, BEAUCOUP. La Favored Nations Clause signifie que les USA paieront le prix le plus bas de tous les pays du monde. Ça n'a jamais été fait. Regardez!!!»

Ultime sursaut avant de finir le week-end, Donald Trump décide de démonter la démocratie américaine à coup de clubs de golf. Adieu la séparation des pouvoirs, adieu la neutralité de l'exécutif: la justice a pris une décision qui ne convient pas au président, il tient à le faire savoir dans un message glaçant qui appelle à tuer:

....and ruined. The Federal Government must again seek the Death Penalty in a do-over of that chapter of the original trial. Our Country cannot let the appellate decision stand. Also, it is ridiculous that this process is taking so long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

«Rarement quiconque a davantage mérité la peine de mort que le Boston Bomber, Djokhar Tsarnaïev. Le tribunal a affirmé que c'était “un des pires attentats terroristes du pays depuis les atrocités du 11-Septembre”. Pourtant la cour d'appel a rejeté la condamnation à mort. Tant de vies perdues et gâchées. Le Gouvernement Fédéral doit de nouveau demander la peine de mort dans une reprise de ce chapitre du procès d'origine. Notre Pays ne peut laisser la décision de la cour d'appel prévaloir. Et puis, c'est ridicule que ce processus dure si longtemps!»

Ce cri de mort, ça ne vous rappelle pas quelqu'un?