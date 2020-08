Les astuces secrètes des menus des restaurants

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais le menu joue un rôle bien plus important que vous ne le pensez au restaurant. Loin de se réduire à des listes de plats avec leurs prix, les cartes sont des outils marketing sophistiqués, qui peuvent pousser la clientèle à faire certains choix. Elles peuvent même influencer notre perception des plats, révèle la BBC.

De simples modifications dans l'ordre des éléments du menu ou dans la police de caractères peuvent avoir un impact significatif. Il existe aujourd'hui toute une industrie connue sous le nom d'ingénierie des menus, qui se consacre à penser leur conception de façon à transmettre des messages, inciter les personnes à dépenser davantage et leur donner envie de revenir.

Le souci du détail

«Pour une grande chaîne qui pourrait accueillir un million de personnes par jour dans ses restaurants à travers le monde, cela peut prendre jusqu'à dix-huit mois pour établir un menu, car nous testons tout trois fois», explique Gregg Rapp, un ingénieur basé à Palm Springs, en Californie, qui a travaillé sur des cartes pour de petits cafés de quartier et des géants multinationaux au cours de ses trente-quatre ans de carrière.

La première chose qu'un·e client·e remarquera à propos d'un menu, c'est son poids. Il a été démontré que les menus plus lourds suggèrent à la clientèle qu'elle se trouve dans un établissement haut de gamme, où elle peut s'attendre à un niveau de service élevé.

La police de caractères dans laquelle le menu est écrit peut transmettre des messages similaires. Par exemple, une police en italique donne une impression de qualité. Mais l'utilisation de polices peut aussi avoir un autre effet inattendu: modifier la perception du goût.

Un goût altéré

Une étude menée par une équipe de recherche en Suisse a montré qu'un vin étiqueté avec une écriture difficile à lire était plus apprécié que le même vin portant une police de caractères plus simple. Les travaux ont également révélé que les consommateurs associent souvent des polices de caractères plus rondes à des goûts plus doux, tandis que les polices angulaires ont tendance à transmettre une impression salée, aigre ou amère.

Le langage descriptif est aussi largement utilisé par l'industrie alimentaire. Le détaillant britannique Marks & Spencer est célèbre pour ses descriptions longues et souvent sensuelles des aliments qu'il vend dans ses publicités, afin de donner une image de qualité.

«Ce n'est pas seulement un pudding, déclare une publicité. Il s'agit d'un pudding au chocolat belge fondu, servi avec de la crème extra épaisse des îles anglo-normandes.» Les ventes ont explosé de 3.500%.

La prochaine fois que vous vous rendez au restaurant, faites attention au menu.