Pourquoi s'exposer au soleil fatigue-t-il autant?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Mic

Vous avez sûrement ressenti cette lourde sensation de fatigue après une après-midi passée à lézarder au soleil au bord de la piscine, à la plage ou après une promenade en été. Mais pourquoi le soleil fatigue-t-il autant? Deux experts scientifiques répondent dans un article de Mic.

Le corps travaille plus

En plus du soleil, plusieurs facteurs météorologiques sont à prendre en compte, comme la chaleur et l'humidité. «Je pense qu'il s'agit surtout d'un problème de température et de chaleur», précise Ron Weiss, professeur de médecine clinique à l'école de médecine Rutgers du New Jersey. Le corps tente en permanence de maintenir sa température interne à 37 °C, ajoute Shawn Kwatra, professeur de dermatologie à la fac de médecine John Hopkins. «Non seulement votre corps transpire, mais il active d'autres mécanismes afin de vous aider à rester au frais. Cet effort accru peut parfois vous fatiguer.»

Par ailleurs, la déshydratation peut accentuer la fatigue. Lorsque votre corps excrète davantage d'eau qu'il n'en consomme, notamment via la transpiration, le flux sanguin diminue. Le sang irrigue moins le cerveau, ce qui peut vous mettre dans un état de torpeur, d'autant plus que le cœur doit faire plus d'effort pour compenser en propulsant le sang vers l'encéphale.

L'hygiène alimentaire et sportive entre également en ligne de compte. Selon le professeur Weiss, les personnes qui mangent sainement et qui font régulièrement du sport ont moins de problème de somnolence.

Ne pas trop s'exposer au soleil

Lors d'une exposition au soleil, le corps travaille pour réparer les dommages cutanés et les radiations qu'il subit, explique le professeur Kwatra. Le flux sanguin vers la peau augmente, surtout si elle est brûlée par les rayons, privant les autres régions du corps de sang. Le cœur, encore une fois, s'en trouve davantage sollicité.

À lire aussi La fatigue de vivre, parfois

S'exposer au soleil est source de nombreux bénéfices tels que l'augmentation de la vitamine D nécessaire à l'absoprtion du calcium et qui a son rôle à jouer dans la régulation de la mélatonie, l'hormone naturelle du sommeil. Cependant, une exposition trop prolongée peut non seulement augmenter les risques de cancer de la peau, mais encore accélérer la fréquence cardiaque et respiratoire.

Pour éviter ces dangers, il est recommandé de boire beaucoup d'eau, éviter la caféine et l'alcool et ne pas sortir aux heures les plus chaudes de la journée, à savoir entre 10 heures et 14 heures.