Une méthode simple pour optimiser votre attention

Des rituels aux planificateurs en passant par les to-do list, les outils pour s'organiser et se libérer de la charge mentale ne manquent pas. La BBC met en lumière une technique méconnue, appelée GYLIO, pour Get Your Life In Order (Mettez de l'ordre dans votre vie).

Cette méthode consiste essentiellement à regrouper des tâches de la vie courante sur une seule matinée, journée ou semaine, selon le volume des choses à faire, afin d'en être ensuite débarrassé·e pour de bon et avoir l'esprit libéré. On la doit à un groupe d'universités australiennes, qui se sont rendu compte que les étudiant·es avaient du mal à organiser leur vie et à faire preuve de suffisamment d'attention en cours.

Supprimer le résidu d'attention

Se concentrer sur une seule tâche à la fois et la finir jusqu'au bout permet de réduire ce que Sophie Leroy, professeure associée de gestion à l'université de Washington, appelle le résidu d'attention, c'est-à-dire la façon dont le fait d'avoir plusieurs occupations et obligations en tête divise notre attention et notre performance.

Les tâches administratives, domestiques ou même des activités plus amusantes que nous n'avons jamais le temps de faire, peuvent donc être listées et priorisées. On y consacre le temps imparti pour les accomplir intégralement et ensuite, on n'a plus à y penser.

Le regroupement de petits impératifs sans rapport les uns avec les autres permet de rendre visible ce qui ne l'est parfois pas au quotidien. Si vous êtes en couple, GYLIO peut même être un excellent moyen de partager la charge domestique.

Éviter les écueils

Pour se lancer dans l'expérience, il convient d'éviter deux écueils. D'abord, ne fixez pas une date trop proche de nouvelles échéances, afin d'éviter les embouteillages. Ensuite, ne dressez pas une liste trop ambitieuse, elle risquerait de créer de nouveaux résidus d'attention.

Il faut trouver l'équilibre entre la gestion de la vie courante et le bien-être. Si les obligations sont bien réelles, il est parfois nécessaire de penser à soi d'abord, sous peine de ne jamais y arriver.

Dans le cas de la journaliste de la BBC, l'expérience GYLIO a prouvé que le bien-être consiste moins à se réserver du temps pour se détendre qu'à éliminer ce qu'il reste à faire dans notre vie quotidienne. Une fois le poids de ses impératifs administratifs enlevé, elle a pu prendre le temps de profiter d'un bain moussant et du plaisir d'une vie, momentanément, en ordre.