Les endroits les moins peuplés de France à visiter cet été

Dans un récent article, Forbes établit la liste des douze départements les moins peuplés de France pour joindre l'utile à l'agréale et profiter de son été tout en respectant les mesures de sécurité et de distanciation physique imposées par l'épidémie de Covid-19.

La France figure chaque année parmi les destinations de vacances les plus prisées au monde. Si Paris, Bordeaux, Lyon ou encore Marseille sont affectionnées par les touristes, avec la pandémie il peut être compréhensible de vouloir s'évader dans des endroits peu bondés et renouer avec la nature, surtout après plusieurs mois de confinement. Nous avons sélectionné sept destinations parmi les moins peuplées listées par Forbes, où se réfugier cet été.

1. La Lozère

Grâce à ses quinze habitant·es au kilomètre carré, la Lozère, département rural du sud de la France, s'est retrouvé à la fois dans le New York Times et dans le Washington Post. Vous pourrez y explorer des grottes, faire des promenades le long des gorges du Tarn, admirer les cascades et de nombreux sites historiques tels que la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat.

2. L'Aveyron

Ce département comprend des montagnes et des forêts luxuriantes. Mais sa ville principale, Rodez, offre également un mélange d'histoire et d'architecture médiévale. Si vous êtes plus art moderne, vous pourrez trouver votre bonheur au musée Soulages qui célèbre l'œuvre du peintre virtuose du noir.

3. Les Alpes-de-Haute-Provence

Cette région du sud de la France regorge de merveilles à découvrir. Mais les odeurs de lavande et les Gorges du Verdon, site aussi surnommé «Grand Canyon français», ne sont qu'un petit échantillon de ce que ce département a à offrir.

4. Les Hautes-Alpes

Ce département se trouve au cœur des Alpes françaises. L'hiver, c'est l'un des principaux domaines skiables de France. En été, vous pourrez vous promener à l'infini à travers des panoramas tels que le parc national des Écrins, visiter les forteresses de Mont-Dauphin et de Briançon, deux sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco, ou suivre l'itinéraire que Napoléon a emprunté après son exil pour reprendre le pouvoir.

5. Le Cantal

Ce département offre à la fois la possibilité de profiter d'un paysage montagneux spectaculaire, le Massif central, et d'une architecture riche comme celle de la cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flour du XVe siècle. Vous pourrez également déguster l'aligot, un plat typique de la région Auvergne composé d'une purée de pomme de terre et de fromage.

6. La Haute-Marne

Ce département de l'Est est le berceau de sommités françaises telles que le philosophe des Lumières Denis Diderot ou encore le général Charles de Gaulle. Vous pourrez visiter le lac du Der, la ville fortifiée de Langres, ou faire de longues randonnées dans le parc national des forêts.

7. Le Gers

Le Gers est au cœur de la région française de la Gascogne. Qu'il s'agisse de déguster de l'Armagnac, de manger de la croustade ou de déguster du magret de canard, la cuisine gersoise témoigne d'un mode de vie plus traditionnel et plus lent. Les collines et les vastes pistes cyclables vous permettront également d'errer sans fin loin de la vie citadine.