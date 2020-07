Manger de la nourriture moisie est-il risqué pour la santé?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Mic

Il n'est pas rare de retrouver, au fond de son frigo ou après un long week-end, des signes de moisissure sur des aliments. Est-il dangereux pour la santé de les consommer? Un article de Mic fait le point sur la question.

Différents types de moisissures

«Certaines moisissures produisent des mycotoxines, une substance toxique qui peut rendre malade», explique Janilyn Hutchings, experte en alimentation chez State Food Safety. La plus dangereuse des mycotoxines est l'aflatoxine, dont on sait qu'elle est cancérogène, déclare-t-elle. «Trouver de la moisissure peut être plus ou moins dangereux en fonction de l'aliment.»

Comme l'explique une vidéo de Science Insider, toutes les moisissures se voient en partie mais elles cachent aussi des éléments si minuscules qu'ils sont invisibles à l'œil nu, à l'instar des champignons qui poussent en forêt. Ceux qui se déploient au-dessus du sol sont en fait reliés par un réseau souterrain de racines microscopiques appelées hyphes. Il en est de même pour les moississures qui poussent sur les aliments, comme sur le pain par exemple. C'est pourquoi, même si l'on ôte leur partie visible, les racines, elles, peuvent rester plus en profondeur.

La nature des aliments

Selon le département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), le moisi qui apparaît à la surface des pots de confitures et de gelées pourrait produire une mycotoxine. Ces produits devraient donc être jetés au premier signe de moisissure. Mais il existe d'autres comestibles comme le fromage, le salami et certains fruits et légumes qui peuvent être consommés sans danger une fois la partie moisie enlevée.

À lire aussi Les envies de nourriture des femmes enceintes ne sont pas biologiques

«L'une des principales raisons pour lesquelles certaines moisissures sont “grattables” et que l'aliment reste comestible est que certains aliments sont plus fermes et empêchent la moisissure de se propager, par rapport à d'autres aliments plus mous qui lui permettent de se répandre facilement, explique Amanda Kostro Miller, diététicienne et nutritionniste à Chicago. La moisissure se développe et se propage en pénétrant dans un aliment. Les aliments plus durs ou plus fermes seront plus résistants à leur pénétration, tandis que ceux qui sont mous et liquides ne pourront pas empêcher leur imprégnation.»

La nutritionniste conseille de ne pas toucher les autres parties de l'aliment après avoir découpé la partie moisie pour ne pas répandre la moisissure. En ce qui concerne celle qui se développe sur les comestibles mous, Janilyn Hutchings explique que les racines sont la partie la plus dangereuse. «Chaque fois que vous trouvez de la moisissure sur des aliments qui ne sont pas de longue conservation ou qui ont une teneur élevée en humidité, comme les restes de repas, les confitures et les produits laitiers, il est probable que les racines et les spores de moisissure aient déjà pénétré dans l'aliment», alerte-t-elle.