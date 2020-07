Une entreprise australienne change le nom raciste d'un de ses fromages

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

La marque de produits laitiers Saputo Dairy Australia, qui commercialise notamment du fromage en Australie, a annoncé qu'elle allait renommer un de ses produits actuellement vendu sous le nom de «Coon», ce qui signifie «nègre» en anglais.

Un article de CNN nous apprend que cette marque fait l'objet de plaintes depuis des décennies en raison de cette insulte raciste disséminée dans les supermarchés. Bien que Saputo Dairy Australia ait soutenu pendant des années que le nom du fromage rendait hommage à son inventeur américain, Edward William Coon, pour son «procédé d'affinage unique», l'entreprise a décidé «d'éliminer toute forme de racisme» en son sein.

À lire aussi Toussaint Louverture n'est pas le Spartacus noir

Elle a déclaré dans un communiqué publié vendredi 24 juillet qu'elle renommerait le fromage: «Après un examen approfondi, Saputo a décidé de retirer la marque Coon. Nous travaillons à développer un nouveau nom qui honorera la fidélité de notre clientèle tout en tenant compte des enjeux actuels», a affirmé la société.

Ce changement arrive après plus de deux décennies de campagne menée par l'activiste autochtone Stephen Hagan. Les peuples autochtones, qui représentent 2% de la population australienne, ont souffert pendant des décennies de discrimination et d'inégalités légalisées. Ils sont d'ailleurs toujours confrontés à de graves écarts en matière de santé, d'éducation et d'emploi par rapport aux Australien·nes blanc·hes.

Plusieurs autres productions de firmes de l'industrie alimentaire, telles que Aunt Jemima de Quaker Oats (qui s'affiche sur les bouteilles de sirop d'érable pour pancakes) et Uncle Ben's, propriété de Mars, ont confirmé cette année qu'elles changeraient le nom de produits ou marques qui sont depuis très longtemps considérés comme racistes. En juin, Nestlé a annoncé qu'elle allait renommer ses bonbons Red Skins et Chicos, également vendus en Australie, arguant que leurs noms controversés n'étaient pas en phase avec les valeurs de l'entreprise.